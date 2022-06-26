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網購賣家送「貼心小贈品」！她收到卻氣炸了：好噁心，臭爆

▲▼貼心贈品破掉。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲女子收到的贈品飲料破掉，流得包裹內到處都是。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

網搜小組／柯振中報導

網購時拿到小贈品，卻讓女子傷透腦筋！一名女子上網購買「涼感濕巾」產品，賣家附贈了2瓶鋁箔包飲料，沒想到因為沒有保護，導致包裝破裂，漏得全部都是，讓她氣得痛罵「這樣造成我的困擾了」。

這名女子在「爆怨公社」指控，她上網購買涼感濕巾產品，賣家贈送了2瓶鋁箔包飲料，豈料好心變壞事，因為包裝不完整，導致其中一瓶飲料包裝破裂，裡面的奶茶全漏出來，包裝裡都是發酵味，也全都黏黏的，相當噁心。

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▲▼貼心贈品破掉。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲女子氣得向賣家反映。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

女子忍不住向賣家抱怨，贈送的2瓶飲料完全沒有任何保護，導致包裝壓破，袋子裡到處都是奶茶汁，若沒有完好的保護，拜託別送這種容易破掉的東西，「你直接用破壞袋裸包飲料耶，這樣造成我的困擾了」，碰到這種情況，也不曉得要不要給負評，「各位賣家，不需要的贈品我們收到其實很困擾的！」

網友們看完女子的遭遇，一面倒在下方留言，「天啊…這賣家要好好做功課啊」、「好噁心，我看到這樣可能直接不取了」、「有規定店到店不能寄液體，賣家到底在想什麼」、「當然是負評啊，憨兒包裝法，奶茶放久超臭欸」、「好傻眼喔，怎麼可以天才成這樣啦！」

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