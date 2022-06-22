日飲料警語驚見「嚴禁靜脈注射」　1張照吸萬人熱議！真實用意曝光

▲日本飲料包裝警語文字寫著「嚴禁靜脈注射」，引發熱議。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一款飲料引起網友熱議，因為包裝上標註的警語文字，明確寫著「嚴禁靜脈注射」，掀起一波是否真的有人把飲料注射進體內的討論。如今廠商也出面說明這背後的真實用意。

日媒《女性自身》報導指出，日本一名推特網友18日把這款飲料包裝上的注意事項拍照PO上網後，一夕爆紅，轉發超過2.2萬次，吸引18.3萬讚，這全是因為飲料包裝上的一句話「嚴禁靜脈注射」。

許多網友回應表示，「真的有這種人？要怎麼注射？」、「那動脈呢？動脈就可以嗎？」一系列討論文與回應引發話題，但在現實生活中，把飲料商品拿來注射靜脈的情況似乎並不存在。

廠商對此表示，這款飲料其實是營養補充品，在醫療現場也被拿來做為胃管灌食商品。另外在醫療領域中也有所謂的靜脈營養照護。但這款產品並非靜脈注射，假若真的這麼做可能會有生命危險，所以才寫下警語文字，希望大眾能更加小心。

廠商進一步說明，「其他公司的商品應該也有同樣的注意事項，但這些商品不能注入血管內，所以不只是靜脈，也嚴禁注射動脈」。