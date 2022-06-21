特斯拉裁500人僅提供「1星期資遣費」　前員工怒告上法院

▲特斯拉遭前員工控告。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）前員工對該公司提起訴訟，稱該公司進行「大規模裁員」前並未提前60天告知員工，且僅提供部分員工一星期的薪資作為資遣費，違反聯邦法律規定，受影響員工達500多名。

根據《路透社》報導，特斯拉內華達州斯帕克斯（Sparks）廠前員工林奇（John Lynch）與哈茲菲爾德（Daxton Hartsfield）分別在本月10日、15日遭解僱；據了解，該廠有500多名員工遭解僱。這兩名員工19日向德州法院提起訴訟，因為特斯拉未遵守聯邦法律中關於大推模裁員的規定。

根據聯邦《工人調整與再培訓通知法》（Worker Adjustment and Retraining Notification Act）規定，大規模裁員之前需要有60天的通知期。這兩名員工在起訴書中表示，「特斯拉只是通知員工，他們的解僱將立即生效。」現在他們也持續尋找在這波裁員中，未收到通知的其他前員工，希望能達成集體訴訟。

委任律師莉絲里奧丹（Shannon Liss-Riordan）表示，特斯拉僅向部分員工提供一星期的資遣費，現在員工提起訴訟要求提供60天通知期內的薪資和福利，「特斯拉公然違反聯邦法律，在沒有提供必要通知的狀況下解僱這麼多人，這實在讓人感到非常震驚。」

目前特斯拉尚未對此訴訟與裁員人數做出回應，但《路透社》指出，有大約20多名自稱是特斯拉前員工的人在網路上或受訪表示，他們在本月遭解僱。