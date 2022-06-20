遭逃逸外勞撞昏「臉骨全碎」　廖老大挺家屬告到底：律師費我出

▲廖老大霸氣喊，律師費用我出 。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

記者施怡妏／綜合報導

台中市龍井區日前發生越南籍逃逸移工，駕車闖紅燈撞傷，28歲陳姓女騎士，傷勢嚴重至今仍未清醒，而對方車上一共6人當下則是棄車逃逸，警方事後抓回5人，1人未抓到，不過，逃逸外勞雖然被抓到，但是可能不用賠任何一毛錢就可以回國，賽車教父廖老大看不下去，願意全力支援律師費用，力挺家屬告到底。

廖老大日前在直播中提到，陳姓女騎士的母親透露，女騎士已經開了三次刀，手腳都斷了，「臉骨全碎了，目前仍昏迷，插管治療中」。廖老大聽完後感嘆，「阿妹仔這條路還還很長」，即使清醒，還有很長一段的復健之路。

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廖老大也力挺家屬告到底，律師的費用由他處理，「我會叫我律師出面」，若是女騎士的媽媽對於判決不滿意、想要上訴，他也會負擔所有上訴的費用，「上訴就上訴，那都不是問題」，無論如何一定要把人留在台灣，「刑事被告的話就不能離境」。

不過，撞傷女騎士的人是逃逸外勞，關於賠償的部分，廖老大指出，逃逸外勞很有可能拍拍屁股就可以走人，不用給任何一毛錢，只要外勞回去，就拿不到任何賠償了，這是現在台灣很大的問題。

廖老大也分享自身經歷，外勞在家中行竊，偷走金子、手錶、項鍊等等，拿走之後就跑了，有證據監視器也都有拍到，報警之後一年抓到了，但結果卻直接被遣送回去，沒有開庭，也沒有拿到任何賠償。





▲台中市龍井區中山路跟中華路交叉路口近日發生肇事逃逸車禍。（圖／翻攝自Google Map）

據了解，女騎士2日下午在中華路口遭撞，對方車上一共6人當下則是棄車逃逸，警方事後抓回5人1 人未抓到，釐清後發現6人都是逃逸移工，且落網5人全都是確診者。

事後，女騎士父親發文指出，傷勢相當嚴重，至今仍在加護病房未清醒，「下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、右側5~9肋骨骨折，加護病房跟主治醫師說治療時間會非常漫長，復健路更是2年起跳。」