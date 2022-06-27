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CNN：美將宣布提供烏克蘭中遠程地對空飛彈系統

▲▼美國總統拜登在美國最高法院對推翻具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後發表講話。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

中央社華盛頓26日綜合外電報導

知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國計劃最快會在本週宣布已為烏克蘭採購先進的中遠程地對空飛彈防禦系統。

目前正在德國與七大工業國集團（G7）領袖會面的美國總統拜登最近宣布，隨著烏克蘭與俄羅斯戰事持續，美國將向烏克蘭提供「更先進的火箭系統和彈藥」。烏克蘭總統澤倫斯基明天將透過視訊對拜登等G7領袖發表演說。

應烏克蘭軍隊要求，本週還可能宣布其他軍事援助，包括增加火砲彈藥和反砲兵雷達，消息人士指出，烏克蘭官員已要求使用稱為「國家先進防空系統」（NASAMS） 的飛彈防禦系統，因為這些武器可以擊中100英里以外的目標，不過烏克蘭軍隊可能需要接受該系統的訓練。

美國陸續宣布向烏克蘭提供額外安全援助，上週，拜登政府宣布再向烏克蘭提供4.5億美元軍事援助，為其提供另外4個多管火箭系統和用於其他系統的火砲彈藥。

本月稍早，拜登政府表示將向烏克蘭提供額外10億美元軍事援助，其中包括運送額外的榴彈砲、彈藥和海岸防禦系統。

美國官員認為，俄羅斯軍隊計劃繼續以重型火砲和飛彈在東部進行猛烈攻擊，目的是隨著時間削弱烏克蘭軍隊和北大西洋公約組織（NATO）的決心。

烏克蘭軍隊一直以來消耗的是適合舊系統的蘇聯時代彈藥，西方政府面臨是否繼續增援的艱難決定，而拜登已承諾這樣做。

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