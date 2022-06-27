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單親爸工作27年全勤　退休僅收到電影票！網看不下去「暖捐457萬」

▲▼ 漢堡王員工福特（Kevin Ford）退休時收到的小禮物有些寒酸。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 福特收到電影票、糖果等小禮物，許多網友認為太寒酸。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國內華達州一名單親爸爸靠著在漢堡王工作的薪水，將2個孩子拉拔長大，達成27年零缺席的完美紀錄。公司在他退休時送上電影票和零食等小禮物，表揚他的奉獻，但許多網友被他的故事打動，認為他值得更多，短短4天捐款逾15.4萬美元（約新台幣457萬元），希望資助他去探望孫子孫女。

《每日郵報》報導，現年60歲的福特（Kevin Ford）當年為了爭取2個孩子的監護權，開始在漢堡王工作，一做就是27年，從來不曾請假，如今終於退休，他也錄製一段影片，開箱公司在他離開時送給他的禮物，未料意外引起廣大關注。

他在鏡頭前逐一展示袋子裡的禮物，包括一張電影票、零食、咖啡杯、掛繩和幾支筆，並寫上「非常感謝」、「忠誠得到回報」、「我工作27年的獎賞，沒有任何一天缺席」等文字。

這段影片在推特已經累計破226萬次觀看，9.8萬人按讚，網友紛紛為他打抱不平，「只有一張電影票？他得自己去看電影？」、「27年來沒有一天缺席……除非給他一家自己的餐廳，其他都太爛了」、「我小孩在朋友的生日趴拿到的小禮物都比這更好」。

福特的女兒說明，漢堡王提供完善的健康保險，父親因此一直在這裡工作，也怕離職會領不到退休金，如今雖然外表依然年輕，實際上已屆退休年齡，若有人願意為他的敬業精神資助他，他希望能夠用這筆錢去探望孫子孫女，因此在募資網站上為父親募款，沒想到5天來捐款已經達到15.4萬美元。

福特提到，「我對一切都心存感激。有些人和我一起工作二三十年，但他們什麼都沒得到。我很感激，也很幸福」，對網友熱心的捐款則表示，「他們的慷慨簡直排山倒海，我已經哭了3天，真的不敢相信。」

事實上，他也無法解釋自己是如何達成27年全勤，「我自己也不知道，我不知道我是怎麼做到了！也許我是機器人？我從來沒想過要請假，不管做什麼，我只是盡己所能地努力工作。」

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