爸媽想下葬女嬰遺體突然消失　發現被醫院「當髒床單扔掉」崩潰

▲爸媽驚嚇發現女兒屍體被醫院扔掉。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國波士頓一對夫妻控訴,早產生下的女嬰埃弗莉(Everleigh Victoria McCarthy)出生12天腦出血死亡,遺體後來卻突然消失,他們發現醫院竟然把女兒的遺體當成舊床單一起丟掉,氣憤向醫院提告。

37歲女子艾拉娜(Alana Ross)和38歲丈夫丹尼爾(Daniel McCarthy)2020年7月25日在波士頓醫院Brigham and Women's Hospital產下埃弗莉,由於早產3個月出生時體重只有2磅多,還有腦出血症狀,僅出生12天就不幸身亡,然而他們想幫女兒舉行喪禮時發現遺體居然被醫院不小心丟了。

艾拉娜傷心表示,「感覺好像女兒死了2次,他們竟然把她像垃圾一樣丟出去」,誇張事件讓他們身心承受巨大打擊,23日到蘇福克郡(Suffolk)法院對醫院提出訴訟,且沒有提出具體賠償金額,因為比起賠償他們更想要知道真相,與避免類似事件再度發生。目前醫院仍未找到嬰兒遺體,全案正在審理中。

Alana Ross had already endured two heartbreaking miscarriages by the time she became pregnant with the baby she came to call Everleigh. https://t.co/957Wo8aZ38