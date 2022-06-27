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爸媽想下葬女嬰遺體突然消失　發現被醫院「當髒床單扔掉」崩潰

▲▼寶寶,嬰兒,腳（圖／CFP）

▲爸媽驚嚇發現女兒屍體被醫院扔掉。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國波士頓一對夫妻控訴，早產生下的女嬰埃弗莉(Everleigh Victoria McCarthy)出生12天腦出血死亡，遺體後來卻突然消失，他們發現醫院竟然把女兒的遺體當成舊床單一起丟掉，氣憤向醫院提告。

37歲女子艾拉娜(Alana Ross)和38歲丈夫丹尼爾(Daniel McCarthy)2020年7月25日在波士頓醫院Brigham and Women's Hospital產下埃弗莉，由於早產3個月出生時體重只有2磅多，還有腦出血症狀，僅出生12天就不幸身亡，然而他們想幫女兒舉行喪禮時發現遺體居然被醫院不小心丟了。

艾拉娜傷心表示，「感覺好像女兒死了2次，他們竟然把她像垃圾一樣丟出去」，誇張事件讓他們身心承受巨大打擊，23日到蘇福克郡(Suffolk)法院對醫院提出訴訟，且沒有提出具體賠償金額，因為比起賠償他們更想要知道真相，與避免類似事件再度發生。目前醫院仍未找到嬰兒遺體，全案正在審理中。

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