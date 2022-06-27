蟑螂進魚缸「騎金魚頭上」潛水！飼主崩潰　驚人畫面瘋傳

▲蟑螂騎在金魚頭上。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

蟑螂生命力十分頑強，在許多惡劣的環境依舊能夠生存。近日在網路上流傳一段影片，看到一隻蟑螂甚至潛入魚缸裡面，直接騎在金魚的頭上，讓飼主感到相當崩潰，想要把魚缸和魚一起丟掉。不少人看到影片後，紛紛表示「蟑螂竟然會游泳，太可怕了！」

臉書「爆廢公社公開版」近日流傳一段影片，看到一條金魚的頭上竟然騎了一隻蟑螂，且不管金魚怎麼游，蟑螂都緊緊的扒在牠身上，似乎已經把金魚當作自己的坐騎。原PO看到這幕，好奇問「蟑螂會飛不稀奇，有看過騎魚的嗎？」但也崩潰表示「這魚缸和魚是不是不能要了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不管金魚怎麼游，蟑螂都不會掉下來。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不少網友看到影片後，驚呼「太可怕了吧，這蟑螂為什麼可以在水裡」、「好猛，小強要稱霸全世界了」、「連蟑螂都會潛水了，我到底在幹嘛啊」、「小強又進化了！不愧是打不死的」、「無法想像牠從水中衝出來，然後開始飛的時候我會多崩潰」、「把魚跟那個噁心的東西放生吧，祝牠們天長地久」、「蟑螂超級強，我把牠沖進去馬桶裡了，過一下子牠又爬出來，整個傻眼」、「連蟑螂都有防水功能了，是不是世界毀滅了」。

事實上，有專門研究蟑螂的外國網站指出，蟑螂雖然不擅長游泳，但可以在水中憋氣長達30分鐘。大陸YouTuber「好奇五先生」也曾做過實驗，將3隻蟑螂放入水中30分鐘，發現雖然蟑螂剛從水中撈出時，看起來已經沒有意識了，但過了2小時後，牠們逐漸恢復活力，甚至還能正常爬行，讓不少人看傻眼。