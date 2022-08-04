2車手奔360公里爽領228萬　自覺天衣無縫警登門逮人

彰化一胡姓男子前年接到詐騙集團電話，按指示將畢生血汗錢共1184萬元匯給詐騙集團指定戶頭，發現被詐後連忙報警，警方循線逮捕多名詐團成員，其中施姓男子辯稱，自己只是想幫助朋友，所以開車載他到處領錢，並沒有涉案或收取報酬，但法官認為他明知朋友可能從事詐財等犯行還當司機，就算沒分贓也是幫助犯，判他和其他詐團成員要連帶給付1184萬元，全案還可上訴。