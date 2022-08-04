2車手奔360公里爽領228萬　自覺天衣無縫警登門逮人

記者張君豪／新北報導
汐止警方發現轄區超商ATM遭詐騙集團車手提領不法所得上百萬元，經蒐集相關證據資料後，報請臺灣士林地檢署指揮偵辦。警方調閱監視器及相關人頭帳戶提款資料，鎖定兩名陳姓犯嫌涉案，警方追查兩車手提領贓款犯案後就搭車南返高雄避風頭，警方從今年6～8月間陸續行動逮捕涉案車手。
▲汐止警方遠赴高雄逮捕2名涉案陳姓車手。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）
汐止警方表示，經查陳姓車手（26歲）4月24、25兩日進入汐止轄區超商提領現金61筆、金額達128萬元，另名陳姓車手（22歲）則提領約48筆贓款總計約100萬元，兩名車手以極高工作效率，2天提領民眾遭詐血汗錢約230多萬元、犯案手段惡劣。
汐止警方獲報後緊急成立專案小組，並報請士林地檢署指揮偵辦，汐止所警員會同偵查隊幹員積極蒐證調查，6月6日持士檢核發拘票派員南下高雄市，逮捕涉案2車手到案，並查獲作案用手機1支、全案訊後依詐欺罪嫌移送士林地檢署歸案。
二名車手落網後表示因出社會找不到工作，加上缺錢花用，經友人慫恿下加入詐騙集團，擔任第一線提款車手工作，該集團還教育車手提款錢後變裝，來回車程繞路等方式製造時序斷點規避警方查緝，所幸仍遭警方抽絲剝繭突破，順利逮捕兩人歸案。
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