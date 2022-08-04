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社會 社會焦點 保障人權

中共軍演！直擊獵雷艦基隆外海巡防　漁民無奈：只能閃遠一點

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵達台灣，3日拜會立院、總統府與景美人權園區後，隨即快閃離開前往韓國繼續亞洲行，不過裴洛西訪台一事也引起對岸強烈不滿，宣布在4日12時起在台灣周邊海域、空域進行為期3天的軍演，也讓國軍不敢掉以輕心。繼新竹空軍基地一早就被民眾目擊幻象戰機掛彈升空後，稍早基隆港外海也有民眾拍到海軍獵雷艦為了預防基隆港航道共軍軍艦佈雷封鎖，提前部署提昇戰備的畫面。

▲▼中共連3天包圍軍演，有民眾目擊基隆港外海獵雷艦巡邏掃雷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中共連3天包圍軍演，有民眾目擊基隆港外海獵雷艦巡邏掃雷。（圖／記者郭世賢翻攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）快閃訪台，為25年來首位訪台的美國眾議院議長，更是我國外交一大突破。不過裴洛西快閃訪台舉動卻引起中共強烈不滿，中共更直言將自8月4日起至7日，於台灣周邊6個海空域進行實彈演習，可以說幾乎包圍台灣海空域，讓國軍各個繃緊神經。

▲▼共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

▲共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

面對共軍威脅，國防部3日召開記者會，針對共軍軍演一事表示，有能力、有信心守衛疆土，也會反制任何侵害國家主權行動，堅決捍衛我國主權。而4日一早，便有民眾目擊新竹空軍基地幻象戰機掛彈升空，而稍早也有民眾在基隆港外海拍到，海軍獵雷艦出巡外海執行任務，主要目的則為防堵台灣領海遭到共軍軍艦佈雷封鎖。

不過共軍連3日「圍台」實彈軍演，演練海域還與我國重要魚場「北方三島」重疊，而北方三島又是重要經濟漁場，有近200艘漁船附近海域作業，恰好又逢小卷、透抽主要捕獲季節，基隆漁業電台對此3日也每小時廣播，告知漁船4日有軍事演訓，請漁民避開航道或返回漁港迴避。

為避免遭到砲彈波及，新北深澳漁港海釣船班4日一早更全面取消，儘管近海還有白帶魚可以捕獲，不過由於目前白帶魚體型偏小且經濟價值不高，讓漁民忍不住抱怨，軍演三天被迫休息三天，損失至少10幾萬。但為了生計著想，漁民也只能無奈表示，整修完船隻下午還是會出海，不然養不起漁工，「只能看到中國軍艦就閃遠一點」。

▲▼中共連3天包圍軍演，有民眾目擊基隆港外海獵雷艦巡邏掃雷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲漁民無奈表示，整修完船隻下午還是會出海，不然養不起漁工，「只能看到中國軍艦就閃遠一點」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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