調監視器查火燒車...賊偷香油錢意外入鏡　藏匿山區警埋伏逮人

記者張君豪／台北報導

台北市信義警分局福德派出所，7月初調查轄區松山路車輛自燃起火事件，擴大調閱監視器時，意外發現路旁「天寶聖道宮」擺放廟口的香油錢箱，在今年4月8日、7月3、18日共3度遭竊，竊賊皆為同一名中年男子，日前將他逮捕到案移，偵訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼信義警方逮捕涉及松山路3起宮廟香油錢竊案的盧男 。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

警方追查發現，歹徒以鐵絲前端黏上咀嚼過的口香糖充當釣竿，把鐵絲伸入香油錢箱內黏取信眾捐獻的香油錢，福德所警方成立專案小組追查，循線發現盧姓慣竊（63歲、多項竊盜前科、竊盜通緝）涉案。

但讓警方頭大的是，盧嫌居無定所，由於喜愛登山，常以大台北地區郊山為家，盧以偷來的錢購買食物飲水後，就混跡士林、內湖、新北市金山一帶山區，平常都靠步行，搭乘捷運移動，行蹤飄忽不定讓難以追查。

所幸警方蒐集影像分析，發現盧嫌不論登山還是進入市區犯案時，均常在台北捷運劍潭站搭乘公車或捷運，信義警方從7月中旬起派員到該站喬裝監控，果然在21日順利逮捕到涉案盧嫌。

盧男落網後坦承犯案，他表示因缺錢花用，才會下手偷竊該宮廟香油錢，所得均拿來購買食物，因犯下多起竊案，早已忘記竊款所得金額，警方訊後依觸犯竊盜罪嫌將他移送台北地檢署。另一方面，盧嫌因其他竊案遭通緝，因為未繳納易科罰金，恐須入獄服刑。

信義警方則指出，現金宮廟多把香油錢箱放置在廟宇內部，晚間廟宇關閉時錢箱會一併被鎖在室內，但遭竊宮廟因把錢箱放在廟宇外導致竊賊覬覦，警方呼籲部分宮廟應加強相關防竊防盜措施，貴重財物應置放於保險設施內避免竊案發生。

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