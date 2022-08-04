天空出現不明閃光「長達1小時」　網友熱議...警消給答案了

記者沈繼昌／桃園報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台參訪，陸方宣布自今（4）日中午12時起一連3天在台灣周邊六處海域實施軍演，並將實施實彈射擊，引發國人高度重視；有不少網友3日晚間在桃園上空處發現不名閃光，甚至連在淡水地區網友也發現閃光且持續進1個多小時，引發網友高度討論。桃園市消防局、警察局表示，目前尚未接獲民眾反映，根據網友提供影片觀看，雖不能證實閃光來源，但根據觀測均認為應該是雷雨閃電造成，但仍須經中央氣象局官方證實。

▲3日晚間持續出現不明閃光，引發網友討論，圖為在桃園、八里外海網友拍攝的閃光。（圖／翻攝自PTT網站）

有網友在網路PTT上PO文討論，3日深夜桃園上空不斷出現閃光，包括有白色、橘色、黃色等閃光，且持續一陣陣閃光。另外，淡水地區也有網友PO出漆黑夜空爆橘紅閃光且持續1個多小時，不少網友看到畫面，馬上聯想到大陸方面宣布自4日中午起連續3天對台灣周圍6處實施軍演，是否已有中共軍機越過海峽中線挑釁，甚至引發國共空戰等聯想。

▲桃園外海上空3日晚間持續出現不明閃光，引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT網站）

經向桃園市政府消防局、桃園市警察局詢問，兩單位都表示未接獲民眾報案或反映，初步判定有可能是中部地區出現閃電，因此在桃園地區夜空出現閃光。而桃園地區確實有網友目睹，桃園南邊天空出現不明閃光，因距離較遠，沒聽見閃電聲音，後來因雲層影響斷斷續續有閃光，感覺類似雷雨期間閃電，但持續很長一陣子。

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