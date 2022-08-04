獨／滷味攤槍手解剖！屍體腐爛多日　法醫助手被臭到衝門外乾嘔

記者許權毅／台中報導

台中潭子火車站旁滷味攤曾姓老闆被林姓男子持槍行刑式轟頭慘死，5日後林嫌也被發現疑自戕在太平山區。今天法醫解剖林嫌釐清死因，但疑似因為屍體腐爛多日，惡臭難耐，法醫及助理們進去解剖室才半小時，其中一名助理就衝出解剖室乾嘔，一臉痛苦樣，其他法醫助手也出來查看情況。今天除了法醫之外，包括林嫌父親也到場，但警方為阻止媒體採訪，還派出人高馬大員警阻攔。

▲滷味攤命案槍手解剖，疑屍體腐爛多日，法醫助手驗到一半衝門外乾嘔。（圖／記者許權毅攝，下同）



▲滷味攤命案槍手解剖，疑屍體腐爛多日法醫助手驗到一半衝門外乾嘔。（圖／記者許權毅攝）



台中潭子在7月24日發生滷味攤老闆曾姓男子槍擊命案，41歲林嫌多次撞見經營個人工作室的前妻和曾男吃飯，懷疑兩個人交往，24日晚間持槍前往滷味攤持槍朝殺死曾男。林嫌犯案後逃逸無蹤，最後傳出人躲進太平山區。

▲警方刻意派員阻擋媒體拍攝。（圖／記者許權毅攝）



警方在案發後連日大動員追緝凶嫌，先在太平山區找到林嫌棄置的BMW，29日聞到屍臭味，循線在一處陡坡找到林嫌遺體，且空拍機拍到林嫌右手握有一把槍，但面部已腐爛難辨，警方研判，林嫌恐犯案當天就舉槍自戕。

▲法醫助手疑受不了屍臭味衝出解剖室，其他人也出來查看關心。（圖／記者許權毅攝）



今天法醫解剖林嫌確定身分及死因，但疑似屍體腐爛多日，屍臭味讓法醫助理也受不了，才進解剖室半小時就衝出來不斷乾嘔，其他法醫助理也出來關心，乾嘔的法醫助理平復了10多分鐘才又回到解剖室繼續工作。

▲林父也到場。（圖／記者許權毅攝）