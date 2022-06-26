超狂！台南催打65歲以上長者追加劑　送房車、黃金小元寶

▲台南市長黃偉哲公布26日新增3786名COVID-19本土個案，65歲以上長者27日起接種疫苗追加劑可抽汽機車等大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布26日新增3786名COVID-19本土個案，2022年1月1日至6月25日，台南市累計確診個案人數共239351名，全年齡累計確診百分比為12.92％，已解除隔離210370名、尚在隔離中28981名，65歲以上長者27日起接種疫苗追加劑可抽汽機車等大獎。

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偉哲市長說，台南市新增3786名個案，繼25日之後連續2天在4000例以下，趨勢上看來已經慢慢的過了高原期，但過了高原期要向上、向下，目前為止看起來是向下，整個台灣都是向下，只是目前為止疫情爆發的高峰還是在南部，所以我們下降的比較慢，但基本上趨勢是向下的沒有錯。

台南市生長許以霖指出，為鼓勵長者接種疫苗追加劑，加強長者保護力，凡設籍台南市之65歲以上市民及55歲以上具原住民身分的市民，於6月27日至8月31日間完成接種COVID-19疫苗第一次追加劑或第二次追加劑者，即可參加抽獎，獎品包含高級房車、環保電動機車、節能電冰箱、黃金元寶，詳細活動辦法將另行公告；預約接種請透過「台南打疫苗系統」 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

黃偉哲市長補充，「因為現在台南市打第3劑是67.59％，現在開始第3劑的，就是27日開始打第3劑的可以參加抽獎，那有些人說，之前打完第3劑怎麼辦，那你就去打第4劑，那還是符合抽獎，所以從27日開始，一直到8月31日，這段時間，只要你還沒打第3劑，你還沒打第4劑，你趕快去打，通通都機會很大，那可以，因為我們65歲以上的年長者，他人口是相對比較少的，大概有30幾萬人，那你如果已經打了第3劑沒關係，你還是有機會，趕快去打第4劑，還有機會抽獎，或者是你還沒有打第3劑，你只打了兩劑，那你還是可以趕快去施打第3劑，打第3劑之後你就符合抽獎資格。」

「第一獎是高級房車一部，因為你現在就去施打就有500塊中央補助禮券，還有兩劑快篩，那你還有機會抽大獎，第一特獎就是高級房車，第二特獎是環保機車，有6部，第三特獎是節能電冰箱，想換一部冰箱的，有10台，第4獎是黃金元寶，一錢的，因為金價最近很貴，所以說我們有提供100個黃金小元寶一錢的，那這些獎項相當的多，中獎機會也很高，所以歡迎各位長者，符合資格的，相信大多數都符合，因為覆蓋率67%。只要是6月27日到8月31日這段時間施打就可以符合抽獎資格。」

黃偉哲說，猴痘是全國第一例是境外移入，因為大家對猴痘的印象，就是在網路上看到那個照片、或新聞中看那個照片，覺得比較怵目驚心，但是基本上它不是飛沫傳染，就是有一些接觸才會傳染，所以說大家不必太過驚慌，但還是要注意，因為在全世界大概是3000多例，其中大多數2000例左右都集中在美國或歐洲，還有相關的，其他的亞洲也是很零星，不用過度擔心，但要多加注意預防。

衛生局說，統計至2022年6月25日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7％、82.4％、1.3％、68.1％、1.7％，總接種劑次453萬1102。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.75％、第2劑7.78％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.14％、第2劑83.75％、追加劑56.41％。