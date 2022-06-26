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台東+396　高中以下7／1起有條件開放暑期營隊及交流活動

▲台東今日+396。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日新增396確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣26日新增396確診者，344名民眾戶籍或居住地分在台東、52名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案29846人、居隔者1100人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/25止，住院收治人數為44人、加強版集中檢疫所為32人、居家照護現管人數有2949人。

台東縣衛生局表示，縣內現有5養護、2身障、1兒少、6監所群聚事件監測管制中，今日無新增確診。群聚中的機構仍將暫停探訪探視避免擴大。

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台東縣衛生局提醒如家中兒童確診請密切觀察是否出現:抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、如家中有血氧機,血氧飽和度低於94%、肢體冰冷且有皮膚斑駁或冒冷汗症狀，如有以上症狀請家長(同住親友)或撥打119送至縣內設置兒科醫院(台東基督教醫院、台東馬偕醫院)。

另外，暑假即將來臨，台東縣內高中以下學校自7/1起，有條件開放暑期營隊及交流活動，慶鈴縣長並請民眾務必遵守相關規範：暑假學習或活動，在落實防疫措施並徵得家長同意下，得實體舉辦縣內外交流及跨校活動，暑期營隊人員入校需完成3劑疫苗接種。無接種3劑疫苗者，需於營隊前1天提供快篩陰性證明，兒童COVID-19疫苗接種，請依學校安排入校集中施打，目前仍不開放遊客進入校園參訪。

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