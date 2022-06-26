竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

▲新竹市今日新增837例確診。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（26）日新增837例確診個案，今（111）年以來累積64,873例，居家照護者為6,641人、居家隔離者為1,642人。市府表示，為鼓勵長者接種，至7月31日止，65歲以上及55歲以上原住民長輩接種任一劑次疫苗，可獲得500元超商禮券及2劑快篩試劑。

新竹市中正市場、體育館及慈濟靜思堂三大疫苗施打站，下週持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每週一、三、五莫德納，每週二、四輝瑞，請尚未接種之長輩把握機會儘速接種。

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▲▼疫情最新資訊。

衛生局提醒，5到11歲兒童已開放第2劑接種，與第1劑接種滿4週後可向合約診所開診時間電話預約，其它年齡民眾亦可於各廠牌疫苗診所預約。

另外，配合指揮中心公告，下周五（7月1日）將啟動第三輪家用快篩實名制，購買模式與第二輪相同，取消單雙號的購買限制，每輪每位民眾僅能購買1次（可代購），1份5劑、每份售價500元，有需要購買之民眾可參考本市快篩實名制藥局地圖。

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