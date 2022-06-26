快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課程　暑輔建議半天

▲台中宣布國、高中生7/1恢復實體課程，暑輔建議半天。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市高中以下學校目前「停課不停學」措施至6月30日，公幼暫停實體課程，私幼開放與家長協商後自行決定停課與否。近日疫情趨緩，疫苗覆蓋率穩定提高，台中市政府宣布校園5大暑期活動指引，國中及高中7月1日起、國小及公立幼兒園7月18日起「有條件」恢復實體課程；國高中可跨縣市戶外教學，暑期輔導則以半天為原則。

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▲台中市教育局長楊振昇宣布，台中國、高中生7/1恢復實體課程，暑輔建議半天。（圖／記者游瓊華攝）



教育局長楊振昇指出，今日公布的校園暑期活動防疫指引，包含暑期原定各項課程及活動以半天辦理為原則，避免在校脫口罩用餐；參加暑期各項課程及活動，應事先取得家長同意，並落實各項防疫措施；高國中可提報防疫計畫辦理跨縣市戶外教育及校外教學，參加人員需完整接種3劑疫苗或提供2日內快篩陰性證明。

此外，楊振昇也提到，若課程及活動期間有學生確診，且「確診前2日內」曾經參加，那個該班課程或活動改採線上遠距方式辦理3天，或停止辦理；師生於居家照護、居家隔離、自主防疫及入境居家檢疫等期間，不得進入校園，也提醒各校，辦理暑期各項課程及活動期間，仍應遵守台中市校園防疫指引規範，教育局也會持續督導各校做好防疫措施，保障學生的學習權益。