高雄+5298！6站車來速撤夜診　長輩打第4劑贈700元、2快篩　

▲高雄市今(26)日新增5298例本土確診個案，盛行率達14.80%。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(26)日新增5298例本土確診個案，盛行率達14.80%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。衛生局表示，為有效調派醫護人力，27日起僅保留高雄展覽館新光停車場採檢站，其餘6站車來速夜診暫停夜診；另外，長輩疫苗自28日大規模開打，施打第4劑即送700元禮券和2支快篩試劑。

衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心日前公布，香港及新加坡確診個案死亡COVID-19疫苗接種情形，分析發現未接種COVID-19疫苗者較完整接種疫苗，死亡率高出18倍。此外，根據新加坡統計也顯示，未接種與完整接種疫苗兩者的死亡率相差 21.8倍。

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衛生局分析統計，高雄市65歲以上長輩第3劑疫苗接種率約75%，提醒接種疫苗對於防範重症、預防死亡很有幫助，特別呼籲65歲以上長輩以及患有免疫不全的民眾，若第3劑疫苗已接種滿150天以上，請務必儘速接種第4劑疫苗。

衛生局指出，65歲以上長輩於7月31日前完成接種第4劑疫苗者，市府將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支。此外，為方便長輩就近接種疫苗，市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6月28起前往社區接種站施打疫苗，請前往接種的長輩記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單及意願書，獨居、重大傷病、行動不便的長輩，請向區公所聯繫安排計程車接送或申請到宅接種服務。

截至目前，高雄市負壓隔離及專責病房總計2301床，空床率58.9%；加強型防疫旅館總計484床，空床率84.3%。衛生局提醒假日期間出現上呼吸道症狀的民眾，仍請儘速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢。

衛生局表示，高雄市疫情流行指揮中心經綜合評估目前疫情已緩步下降，為有效調派醫護人力與量能，原7大社區站(車來速)除高雄展覽館旁新光停車場社區站保留夜診外，其餘6站自6月27日起，暫停夜診服務，市民朋友於夜間如有看診需求，可就近前往基層診所或醫院急診的戶外診區進行看診。

▼高雄社區採檢站調整服務時間。（圖／高雄市政府）