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基隆+525！長者第4劑疫苗施打率67%　市府籲儘速接種

▲0602基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心25日公布國內本土病例新增4萬0293例，基隆市長林右昌表示，本市確診人數為525人，在本島各縣市排名第二低，市府在本週為65歲以上（原住民55歲以上）長者，提供集中施打第4劑疫苗服務，全市施打比例達67.28%；他特別提醒尚未施打的長者，可前往合約院所進行施打，7月31日前還可獲得500元禮券與4支快篩。

根據基隆市衛生局統計，在6月20至24日本市辦理長者集中施打作業期間，中正區施打數3798人、完成率73.42%；七堵區施打數3431人、完成率66.71%；暖暖區施打數2250人、完成率70.51%；仁愛區施打數3395人、完成率67.48%；中山區施打數3196人、完成率57.44%；安樂區施打數4738人、完成率67.77%；信義區施打數3762人、完成率69.32%，總計全市施打數2萬4570人，完成率67.28%

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林右昌指出，本市今日525名確診人數中，外縣市通報76例，佔14.48％；其中女性291人、男性234人；若以年齡別區分，以45-54歲最多，有90人、占17.14%，35-44歲次之，有79人、占15.05%。至於75歲以上的長者有17人、65-74歲有51人、6歲以下有42人。

林右昌表示，本市現有COVID-19專責病房198床，目前收治102人、空床96床，空床率48.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症46名、中症16名、輕症23名；部立基隆醫院：重症1名、中症3名、輕症12名；三總基隆分院：中症1名；礦工醫院：無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬2639人，利用快速通道的有3萬1901人，有5萬8253人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬4235人，條件不符合則有1萬4018人。

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