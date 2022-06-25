工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿左胸慘死」　職安署赴現場調查

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地，2鋼筋貫穿左胸送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區某預售屋建案工地今（25日）上午10時許，一名58歲林姓工人施工時，不慎從2層樓高的鷹架摔落，被2根鋼筋刺穿左胸，當場無生命跡象，送醫急救仍不治。檢警初步調查，疑踩空墜落，已報請檢察官相驗釐清死因。勞動部職安署下午已到場調查，有無工安疏失，現場安全防護是否足夠。

據了解，25日上午10時許，在基隆市七堵區堵南街預售屋某建案，林姓父子同在工地工作，58歲林姓男子在施工過程中，因不明原因，不慎從2層樓高的鷹架上摔落，被工地面上凸起的2根鋼筋貫穿左胸，2根鋼筋間距約5公分，當場失去生命跡象。

▲基隆預售屋工人從2樓鷹架墜地。

第一時間發現是林男的兒子，並大聲呼喊救命，其他工人趕過來幫忙，現場工人先打電話向119求援協助，並持油壓剪將2根鋼筋剪斷後，把林男抬至路旁等待救援，警消人員趕抵現場，將人緊急送往基隆長庚醫院，經院方急救仍宣告不治。工地負責人到派出所製作完筆錄，警方下午已報請檢方相驗，釐清工地相關人員刑事責任。

基隆市政府社會處已通報職安署派員調查，協助筆錄及後續相關理賠，提供亡故勞工家庭諮詢與相關支持，並派人了解是否有違反建築法相關規定。勞動部職安署下午也到場調查工安疏失、現場安全防護有無不周延。

【更多新聞】

►「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐 謝國樑微幅領先蔡適應

►基隆唯一漢堡王門市將熄燈 拍照留念...粉絲：天天報到就愛這味

►玩「老師說」失控！9歲童遭20同學壓傷頸椎險癱 英籍女師下場曝

►人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗 色屋主硬闖掐頸性侵下場曝