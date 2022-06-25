基隆民宅凌晨火警！緊急疏散9人　女屋主睡夢中驚醒及時逃出

▲基隆市安樂區25日凌晨民宅傳出火警事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區一處民宅25日凌晨2時許，因不明原因突然冒出濃煙！一旁鄰居發現趕緊報案，惟幸好起火民宅設有住宅用火災警報器，在第一時間偵測濃煙起動，驚醒睡夢中的屋主，順利及時逃出，並無造成人員傷亡等情形。

基隆市消防局表示，25日凌晨2點21分接獲民眾報案，表示安樂區麥金路有民宅1樓冒出火舌，立刻派遣安樂、仁愛、七堵、信義4個消防分隊，出動15部各式車輛，人員34名進行搶救。消防人員獲報到場時，發現起火點是堆放於1樓的雜物堆，除同步滅火外，也逐層搜索及疏散住戶，將樓上9名住戶疏散至1樓安全地方，並在2時49分將火勢撲滅，初步判斷起火原因為電器因素引起，現場燒燬2坪，財損約3000元。

基隆市消防局也呼籲，重大人命傷亡的火災，往往發生在深夜或清晨熟睡時刻，家中裝設住宅用火災警報器，能提早發現火災進而成功逃生的案例不勝枚舉，火災具有發生的不確定性，重大人命傷亡的火災，1顆數百元的住警器，就可避免數十、數百萬元的損失，甚至挽回無價的生命，為保障民眾生命財產安全，希望市民朋友的家中都能安裝住宅用火災警報器，透過住宅用火災警報器的示警鳴動，才可提早預知火災發生，快速逃生。