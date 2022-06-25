職場性暴力！她每天被豬哥主管「伸裙底亂摸」　崩潰到差點輕生

▲南韓最大鋼鐵製造商「浦項鋼鐵」傳出職場性騷擾與性暴力事件。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來又傳出一起震驚社會的職場性暴力犯罪！「浦項鋼鐵」（POSCO）一名具有專業資格證照的女員工A某卻深受職場性騷擾所苦，身為部門唯一女性員工的她時常遭到豬哥上司B某亂摸，公司聚餐上也被性騷擾，甚至還被另名上司C某跟蹤至住處性侵得逞，向公司上級申訴後反而遭到同事們排擠。

根據韓媒《韓國日報》、《朝鮮日報》，浦項鋼鐵是全球最大鋼鐵製造商之一，為財富世界500強企業，A某在其特殊專業領域上非常優秀，甚至考有資格證照，3年多前到任後，是該部門50多名員工中的唯一一名女性職員，豈料約3年前B某被調派擔任總括上司後，一切就變了樣，3年來她多次在辦公室遭到豬哥上司B某「上下其手」。

到了晚上公私部門聚餐時，不僅被B某以人事考核為由要脅參加，還被B某強制安排坐在旁邊為他倒酒、被逼喝酒，且B某時不時會伸手觸摸A某大腿，甚至還被深入褲底「狂摳猛插」，導致A某嚴重身心受創，在日記上直言曾動念輕生。

▲直屬上司B某常趁公司聚餐時觸摸A某身體。（示意圖／CFP）

通常南韓職場社會在結束晚間聚餐後，還會到卡啦OK續攤。A某透露，只要前往卡啦OK唱歌，就會隨時被上司B某強行擁抱、磨蹭身體。

A某還爆料，其實自從南韓國內爆發新冠疫情，政府頒布5人以上的限聚令以後，一般公司行號的聚餐根本難以像以前一樣時常舉辦，然而B某卻不顧防疫規定，依然故我強行要求下屬參加聚餐，不是在B某經常光顧的黑豬肉餐廳或烤章魚餐廳，就是位於浦項市南區上大洞的卡啦OK，餐廳關門後照樣能在裡面飲酒，導致部門同事接連感染新冠肺炎。

A某表示，只要她不在座位上時，上司B某就換開始轉移焦點性騷擾餐廳女員工，到了卡啦OK續攤時甚至叫來了小姐「骯髒地玩耍」。

A某回憶，在辦公室時經常遭到B某當著全公司同事的面言語羞辱，以及被迫承受諸多言語性騷擾，時間一久後，公司同事開始「有樣學樣」，不是言語性騷擾、調戲A某，不然就是出言鄙視A某的外貌或身材。

▲堆放在「浦項鋼鐵」廠區的鋼捲。（圖／路透社）

另外，公司另一名上司C某與A某剛好住在同一棟套房公寓，今年5月29日凌晨2時30分，C某從地下停車場跟蹤A某到住處，之後竟然開始性侵A某，事後才傳送文字訊息向A某請求原諒。

A某曾經於去年12月向公司監察單位申訴上司B某長期以來的淫行，不過公司在調查後僅罰B某減薪3個月；期間A某雖曾於今年2月18日被調派至其他單位工作，不過最後卻慘遭該單位主管施壓，最後只好被調派回原單位。

A某向公司上級通報遭主管性騷擾後，卻反而遭到同事們排擠。由於B某曾因此受到懲處、減薪3個月，因此同事們將A某形容為破壞公司主管家庭經濟的「罪魁禍首」。

忍無可忍的A某決定於今年6月7日向警方報案，告上司B某長期以來性騷擾、另外3名同事則是被告出言侮辱，直到這起職場性騷擾的案件鬧上媒體後，浦項鋼鐵才終於展開公司內部調查，將B某解除職務。A某為了前往精神科接受治療，至今依然處於停職狀態。

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