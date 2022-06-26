全球最熱賣手機排行榜出爐！　1款蘋果手機獲日本人最愛

▲iPhone SE3推出後，4月在日本大賣。（圖／遠傳提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

尺寸偏小的iPhone SE在影音等需求更廣的時代，人氣和銷量一直受到質疑，即便今年3月已推出第3代，其受歡迎性仍普遍不如其他iPhone機種。不過這樣的情況在日本出現了反轉，於今年4月最熱門的手機。

調查機構「Counterpoint Research」24日公布4月全球手機熱賣排行榜，龍頭蘋果在前10大中就占據5個名額，並強勢拿下前4名。第1到4名依序為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 12，今年推出的iPhone SE 3則是攻下第7名。

報告指出蘋果中價格最親民的便是iPhone SE系列，而日本市場對第三代iPhone SE 3反應非常熱烈，成為該國4月銷售量榜首，並拿下該國智慧型手機市場18％的占比。不過出了日本，其他國家市場尤其美國對iPhone SE的需求則明顯冷淡。

iPhone SE主打價格親民、4.7吋小尺寸，並與iPhone 13搭載同樣的A15處理器。

調查中全球最熱門的安卓（Android）手機為三星S22 Ultra，再來是三星A13、三星A03 Core、 三星A53，依序為第5、6、8、9名。第10名則是紅米Note 11 LTE。