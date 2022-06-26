21歲女歌手遭恐怖3槍射殺　凶手是79歲律師老公！還想賄賂警察落跑

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥21歲女歌手莉蒂亞（Yrma Lydia）才剛展開音樂生涯，更曾與其他大咖知名歌手同台，但上周前往一間餐館時，卻被連開3槍喪命。經調查，這名槍手正是她的79歲丈夫，且案發當下身旁還有另名女子陪同。

▲殺害莉蒂亞的槍手，就是大她自己58歲的律師老公。（圖／翻攝自推特、臉書，下同）

每日郵報報導，事發於當地23日晚間，莉蒂亞在墨西哥市一間餐館與79歲律師丈夫阿科瑟（Jesús Hernández Alcocer）發生嚴重爭執後，阿科瑟當場舉槍，連開3槍射殺莉蒂亞。

案發後，阿科瑟與陪同在他身邊的另名女子都被逮捕拘留，甚至想賄賂警察，讓他與他的保鑣一起逃走，最終這名保鑣也被逮捕。阿科瑟狠心殺妻的動機尚待釐清，但已知他先前曾經被控敲詐勒索。

事實上，莉蒂亞才剛展開音樂事業這條路，曾經參加在美國與墨西哥舉辦的一系列音樂會，與中南美洲知名歌手艾莉西亞薇雅德雷亞（Alicia Villareal）、瑪麗亞孔奇塔阿隆索（Maria Conchita Alonso）同台。

墨西哥近年來性別暴力加劇，平均每日約有10名女性遭到謀殺。依據統計，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）才上任3年半，但這段期間所發生的殺戮事件早已超過前任總統卡德隆（Felipe Calderon）。另有數據顯示，在暴力最猖獗的哈利斯科州（Jalisco），2022年已有10名員警被殺害。