美推翻墮胎權「令人失望」　英、法等西方多國領袖群起發聲

▲美國法院正式推翻「羅訴韋德案」，支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國最高法院24日推翻「羅訴韋德案」具里程碑意義的歷史裁決，終止憲法對「墮胎權」的保障，許多州相繼宣布跟進禁止孕婦墮胎。對此，包含英國、法國、加拿大、紐西蘭等西方多國領導人都失望表示，這項裁決是「一大退步」與錯誤。不過也有人認為這是維護生命權利的重要措舉。

綜合路透社、《衛報》報導，美國24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，允許各州自主決定墮胎的合法性。除了美國總統拜登表示，這是「悲傷的一天」、「悲劇性錯誤」之外，世界多國領導人、重要組織也相繼發表聲明，表達反對或失望立場。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，「我必須說，我認為這是倒退一大步。我一直相信女性有選擇的權利，並堅持此觀點，這也是英國制定相關法律的原因。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發文指出，「來自美國的消息令人驚懼，我的心與數百萬即將失去合法墮胎權的美國女性同在。任何政府、政客或男性，對於女性對她身體該做什麼，或不該做什麼的決定，都不應加以置喙。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推文稱，「墮胎是所有女性的基本權利。我們必須予以保護。我要對今天受到美國最高法院損及自由權的女性表達聲援。」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，「看到女性對於自我身體做出決定的基本權利遭到剝奪，令人非常不安。在紐西蘭，我們最近才立法將墮胎合法化，並視為健康而非犯罪問題。這種變革是出於女性具有選擇權的基本信念。」她說，「我們需要的是進步，而非原地打轉，甚至開倒車。」

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在推文中表達「擔憂與失望」，認為此裁決削減了女性的權利和獲得醫療保健的機會。他也說，「我本預期美國會保障這樣的權利。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人說，限制墮胎並不能阻止人們尋求途徑，只會導致墮胎更加致命。聯合國人權事務負責人巴舍萊（Michelle Bachelet）聲明，這是一次重大挫折，是對女性人權與性別平權的巨大打擊。另外，聯合國人口基金稱，全球接近半數懷孕是「非計畫性」的，其中超過60%可能以墮胎告終。

▲支持禁止墮胎的美國民眾在白宮前開心慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

然而，對於反墮胎組織與部分宗教人士而言，美國最高法院的裁決則是一次重大的理念推動。例如，梵蒂岡宗座生命學院（Pontifical Academy for Life）就表示，捍衛人類生命不能侷限於個人權利，人類對於未來的責任因為「生命的選擇」而陷於危機，並且讚揚這是對於西方社會對生命失去熱情的問題，所做出的「有力反思」。

美國前總統川普透過聲明讚許，這是「一整個世代生命權最大的勝利」。他認為懷孕是「上帝做的決定」，本就該將一切交還各州決定。

美前副總統彭斯（Mike Pence）也在推特歡呼「今天生命贏了！」他稱讚保守派大法官的勇氣，並呼籲所有珍惜生命神聖性的人士，捍衛尚未出生的胎兒。

阿根廷反墮胎人士、聖菲省議員格蘭納達（Amalia Granata）發推文表示，「世界又恢復了正義。我們也要在阿根廷實現這個目標。」

美國反墮胎組織「SBA名單」（Susan B. Anthony List）主席丹寧費爾瑟（Marjorie Dannenfelser）表示，經50年的遊說後，終於等到國家反墮胎迎接光明未來的第一天。

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