男殺害百萬網紅女友後自盡　行兇原因曝光：發慈悲結束她的痛苦

▲美國22歲網紅在與未婚夫旅行後，被人發現陳屍在俄明州的國家公園內。（圖／翻攝自IG）



圖文／CTWANT

美國一名22歲的百萬網紅裴蒂托（Gabby Petito，暱稱Gabby）去年9月被發現陳屍國家公園，警方認為失蹤的23歲未婚夫勞德里（Brian Laundrie）涉嫌重大，後竟發現男方飲彈自盡。近日福斯新聞報導，殺死女友後自盡的勞德里生前筆記本曝光，裡頭除有他的遺書自白，還提到行兇時陷入恐慌，認為殺死情人是「發慈悲」、「結束她的痛苦」，而當時裴蒂托只是因為跌倒而受傷。

「我結束了她的生命」，根據報導指出，美國聯邦調查局（FBI）在尋獲勞德里遺體時，一起找到這本筆記本，而後福斯新聞獲得內容影本，揭露他殺害女友後自盡的自白。

▲裴蒂托與男友勞德里宣布訂婚後，開著露營車去旅行。（圖／翻攝自IG@gabspetito）



筆記本寫道裴蒂托在懷俄明州跌倒受傷後，勞德里就決定要殺死女友，他稱自己會做這種決定，是為幫她結束痛苦；自白同時寫道，自己當時認為殺死裴蒂托是「發慈悲」且女友也希望如此。

不過當女友死去後，勞德里知道自己如果沒有對方，便無法繼續走下去，才會因此了結自己的性命，他也自白「我知道自己當時全做錯了」，除向裴蒂托家人道歉，也希望外界不要為難他的家人「他們失去了一個兒子和一個女兒，世界上最棒的女孩，裴蒂托，我很抱歉」。

▼網紅裴蒂托。（圖／達志／美聯社）



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