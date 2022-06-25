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最高法院推翻「羅訴韋德案」　拜登痛斥但無力捍衛墮胎權

▲▼美國總統拜登在美國最高法院對推翻具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後發表講話。（圖／路透）

▲美國總統拜登在美國最高法院對推翻具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後發表講話。（圖／路透，下同）

中央社

美國總統拜登憤怒指責「極端意識型態」助長的「悲劇性錯誤」，並籲請美國人民透過選舉加以撥亂反正。但姑且不論拜登說些什麼，他幾乎無力捍衛墮胎權。

現年79歲的民主黨人拜登是位信仰堅定的天主教徒，不過他是墮胎權倡導者。他在白宮透過電視談到最高法院今天晴天霹靂般的裁定時，言簡意賅，但也火力全開。

美國最高法院目前是由保守派主導，拜登指控最高法院的裁定推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），「簡直是讓美國倒退了150年」。

拜登說，「最高法院做出了未曾做過的事，即刻意剝奪對許多美國人而言至關重要的憲法權利」；並警告，如今其他權利也可能不保，包括避孕和同性婚姻。

他說，這是「最高法院現在帶領我們步上極端且危險的道路」。他誓言盡其所能，以維護墮胎管道。

▲▼美國總統拜登在美國最高法院對推翻具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後發表講話。（圖／路透）

不過由於最高法院已剝奪半個世紀以來的聯邦墮胎權，並對通常反對墮胎權的各州議會授權，拜登承認，他大致上已縛手縛腳。

他說，現在確保墮胎權的唯一方法「是由國會恢復『羅訴韋德案』作為聯邦法律的保護效力，而總統的任何行政作為都無能為力」。

拜登說：「選民必須讓自己的聲音被聽到。」

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