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男童法庭出賣闖紅燈爸：今天還超速！　「友軍誤傷片」83萬人笑翻

@assetsinvesting Love You So - The King Khan & BBQ Show

記者張靖榕／綜合外電報導

美國羅德島羅維登市84歲法官卡普里奧（Frank Caprio）因審訊過程溫馨有趣，已成為另類網紅，近日他審訊一名闖紅燈的駕駛，結果在過程中駕駛的童言童語的年幼兒子竟然把爸爸「賣了」，等於在法官面前作證爸爸其實犯下更多交通違規，引起現場哄堂大笑。影片吸引超過83萬人觀看，許多網友也笑開懷，「被友軍誤傷了」。

▲▼男童法庭出賣闖紅燈爸：今天還超速！。（圖／翻攝TikTok「assetsinvesting」）

▲男童爆料老爸在開庭當天又闖紅燈。（圖／翻攝TikTok「assetsinvesting」）

網路上一段卡普里奧的最新影片流傳，卡普里奧在法庭上播放該名駕駛開著黑色休旅車闖紅燈的影片，但在他開始庭訊前，駕駛的兒子看到影片卻笑爸爸好糗，立刻吸引眾人焦點。

卡普里奧也轉向男童問，「他（爸爸）有闖紅燈嗎？」沒想到男童回答，「他今天又闖紅燈了哦！」卡普里奧接著問，「那他有超速嗎？」男童立刻說，「對，他還超速！」

▲▼男童法庭出賣闖紅燈爸：今天還超速！。（圖／翻攝TikTok「assetsinvesting」）

▲▼接著加碼爆料老爸還超速。（圖／翻攝TikTok「assetsinvesting」）

▲▼男童法庭出賣闖紅燈爸：今天還超速！。（圖／翻攝TikTok「assetsinvesting」）

男童毫無心機的回答已讓聆訊的人開懷大笑，他的老爸則在一旁看著兒子出賣自己，只能閉上眼睛搖頭，無奈地輕聲發出「我的天啊」然後笑了。

影片吸引超過83萬人觀看，網友紛紛留言，「老爸：小子回家你就知道了」、「這男孩是安柏（Amber Heard）的律師吧」、「庭訊結束後男孩從此沒有了爸爸」、「小孩要被老爸送去軍事學校了」、「友軍誤傷哈哈哈！」

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