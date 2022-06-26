醫第4劑打這疫苗　「紅腫痛都沒有！真的差很大」

▲第4劑疫苗開打。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

醫事人員等4類人的第4劑疫苗開打，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他第4劑疫苗選擇高端，接種超過48小時，連手臂紅腫痛的感覺都沒有，「若可以選擇，我以後會優先選擇傳統蛋白質疫苗，感受真的差別很大。」

謝宗學25日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，本來不太想接種第4劑疫苗，但看到身旁同事一個接一個染疫，擔心萬一自己確診兒童急診的班表將崩盤無人可上班，又擔心接種第二次莫德納追加劑不舒服症狀導致無法上班，所以第4劑疫苗選擇高端，隔天繼續正常上班。

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▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



謝宗學指出，接種超過48小時，連手臂紅腫痛的感覺都沒有，若可以選擇，他以後會優先選擇傳統蛋白質疫苗，感受真的差別很大。根據他貼出的疫苗接種卡（小黃卡），第1劑和第2劑都打AZ、第3劑接種莫德納、第4劑打高端。

目前指揮中心開放4類人接種第4劑（第二次追加劑），與第3劑（第一次追加劑）間隔5個月：

一、第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）



二、65歲以上長者



三、長照機構住民



四、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），包含：

1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2.器官移植患者/幹細胞移植患者

3.中度/嚴重先天性免疫不全患者

4.洗腎患者

5.HIV陽性患者

6.目前正使用高度免疫抑制藥物者

7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者