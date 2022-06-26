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輝瑞BNT「專抗Omicron疫苗」抗體效價飆升　最新數據曝光

▲▼南韓首度傳出高三學生接種輝瑞BNT疫苗後的死亡案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲輝瑞BNT表示，他們研發出專門對抗Omicron的新版疫苗，引發中和抗體幾何效價表現良好。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國輝瑞（Pfizer）及德國BNT公司25日表示，他們最新研發、專門對抗Omicron亞型變異株BA.1的追加劑疫苗，能夠產生更高免疫反應，施打30及60微克劑量，讓對抗該變異株的中和抗體幾何效價（neutralizing geometric titers）飆漲13.5及19.6倍。

《路透社》報導，輝瑞及BNT表示，1234名56歲以上受試者進行實驗後，得出上述結果，且疫苗耐受性表現良好。此前，他們也曾研發另一款專門對抗Omicron的疫苗，但引發中和抗體幾何效價僅約9-11倍。

輝瑞及BNT引述早期實驗室研究結果表示，上述2款針對Omicron的改版候選疫苗，都能夠中和近期廣泛傳播的Omicron亞型變異株BA.4及BA.5，但引發抗體效價仍比對抗BA.1時低了3倍左右。他們將持續蒐集數據，評估改版疫苗對抗2款亞型變異株的表現。

美國食品藥品監督管理局（FDA）顧問預計28日開會，討論在秋天來臨之際，是否該推動注射更新版新冠疫苗。與此同時，莫德納（Moderna）也針對Omicron亞型變異株BA.1重新設計了一款疫苗，並稱新版疫苗針對最近流行的Omicron亞型變異株反應也很良好，即將向監管機構要求批准。

 

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