為何趴睡姿勢最糟糕？　專家1句話「突破盲點」2800萬網友解惑了

▲睡眠專家拍片解釋，為何「趴睡」是最糟糕的睡姿。（圖／翻攝自TikTok／@Levitex）

記者張寧倢／編譯

國外睡眠專家在TikTok影片中解釋為何「趴睡」是最差的睡眠姿勢，「你不會用這種姿勢看電視好幾個小時」，因為頸部長時間扭轉並不舒適，影片迄今突破2840萬觀看次數，引起迴響。另外，他也提供了解決辦法，只要調整成側睡，在雙腿間夾一顆枕頭，就能維持一夜好眠的舒適睡姿。

根據《鏡報》報導，國外睡眠品牌的創辦人兼CEO萊因哈特（James Leinhardt）經常在TikTok帳號@Levitex上發布影片，其中一部有關「趴睡」的影片突破2840萬點閱，引起網友們極大共鳴。他表示，趴睡是最糟糕的睡姿，因為這個姿勢會導致大腿的股四頭肌持續伸展，而肌肉不應該長時間呈現緊繃狀態。

萊因哈特還說，趴睡姿勢會導致頸部扭轉，「你並不會用這種姿勢看電視好幾個小時，那你怎麼會想要（在睡覺時）持續扭著脖子好幾個小時呢？」他說，「我們已經講得清楚，這是我們最討厭的姿勢。」不過，影片也提供了解法，只要轉成側躺，讓耳朵、肩膀、臀部對齊，並在彎曲的雙腿間夾一顆枕頭，提供額外支撐，就能安睡一整晚。

▲睡眠專家認為，若能稍微轉身，改成側睡姿勢就能減少身體傷害。（圖／翻攝自TikTok／@Levitex）

影片引起大批「趴睡派」的網友迴響，「完了，我都是用第一種姿勢睡覺」、「這姿勢就是我背痛的原因」。然而，也有人認為他所謂的理想睡姿並不舒服，仍堅持自己原來的習慣，「我寧願用1號睡姿睡覺」、「那樣並不舒服，我更喜歡第一種姿勢」。萊因哈特回應，「所謂舒服只是因為我們習慣了，就像懶洋洋地躺在沙發上一樣。」並建議網友要選擇高度足夠的枕頭，才能確實填補頭部與床面的空隙。

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