情侶交往2年驚曝「生父是同人」　網一看放閃照傻了：雙胞胎吧

記者吳美依／綜合報導

美國加州一對情侶已經穩定交往2年，最近卻意外發現，彼此可能是同父異母的姊妹。她們拍攝TikTok影片分享此事，2人的五官及化妝風格都非常相似，網友們紛紛表示，「很抱歉，但妳們看起來就像雙胞胎。」

影片中，卡莉（Carley）及瑪賽迪（Mercedes）解釋，她們的母親曾與同一個男人上床，「如果我們真的有血緣關係，在一起就是錯的嗎？」

▲卡莉及瑪賽迪交往2年，近期發現她們的母親曾與同一個男人約會。（圖／翻攝TikTok@carleyandmercedes）



網友驚呼，「我不知道妳們是誰，但我在閱讀文字前，立刻認為妳們是姊妹。」但一些人認為，卡莉及瑪賽迪可以選擇繼續交往，「妳們不能一起生孩子，也沒有共同的童年，所以實際而言，妳們倆在一起完全沒問題。」

不過，也有人持反對意見，「我不知道這是真的，或者只是TikTok玩笑？」、「我覺得這是個玩笑，但妳們倆真的長得一模一樣。」、「也許她們本來就是姊妹，只是騙我們說她們在約會。」