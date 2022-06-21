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23歲正妹竟是「34個孩子的媽」！每晚7點熄燈　她卻整夜沒得睡

@tusaiweyana

Sorry my English is bad but anyways I had to post this and this is just today’s night

♬ Sleepy - Gui

記者吳美依／綜合報導

馬拉威女子圖薩伊薇（Tusayiwe Mkhondya）年僅23歲，卻自封「34個孩子的媽」，因為她創立慈善組織「你不孤單」（YANA），收留孤兒及年輕媽媽，協助照顧生活起居，即使每晚7時就把孩子們全都哄睡，自己卻幾乎整晚無法入眠，因為隨時都要起床餵奶、換尿布或者安撫哭鬧的寶寶。

《太陽報》報導，18歲那年，圖薩伊薇成了無家可歸的單親媽媽，深刻感覺無助及絕望，因此下定決心，一旦有能力後，也要幫助曾經陷入相同處境的人們。被收留的孩子裡，年紀最大16歲，最小僅出生5個月，「一些是孤兒，一些是單親，一些爸媽都還在但被拋棄了。」

▲▼馬拉威女子圖薩伊薇（Tusayiwe Mkhondya）年僅23歲，卻自封「34個孩子的媽」。（圖／翻攝TikTok@tusaiweyana）

▲圖薩伊薇（Tusayiwe Mkhondya）在TikTok分享照顧34個孩子的日常生活。（圖／翻攝TikTok@tusaiweyana）

圖薩伊薇拍攝TikTok影片，記錄例行生活，她每天凌晨4時起床，為所有孩子準備三餐，也會請年紀稍長的孩子幫忙分攤家務。她希望，「你不孤單」能夠教會孩子們更多知識及生活技能。

許多網友看到影片，都非常震撼且動容，紛紛留言打氣，「妳為他們做了很了不起的事情，堅持下去！」、「願上帝祝福妳！」圖薩伊薇也強調，她有一些「小幫手」可以支援，所以即使忙碌，還是能找到時間好好休息，希望大家不必太擔心。

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