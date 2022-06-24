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車禍降2%！全台45處區間測速恢復取締　265路口9月底增科技執法

▲▼交通部長王國材及交通部官員說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(左)及交通部路政司長林福山(右)說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今公布1到4月車禍達12.2萬件，奪走986條人命，比去年同期分別下降2%和1.8%，酒駕死亡也減少14.8%，為遏止酒駕，今年3月31日起可公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，交通部表示，迄今已公布142件；另9月底前針對265處路口將增設科技執法，全台45處區間測速6/5也起全面恢復取締。

交通部今(24)日召開道安說明會，並公布最新統計資料，111年1-4月發生道路交通事故122,866件，造成986人死亡、163,553人受傷，比110年1-4月減少2,557件(-2%)、減少18人死亡(-1.8%)、減少4,580人受傷(-2.7%)。其中機車事故死亡人數617人，較110年同期增加26人(+4.4%)，高齡者死亡人數390人較110年同期增加26人(+3.3%)，酒駕事故死亡92人減少16人(-14.8%)。

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▲▼交通部長王國材及交通部官員說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部道安會執秘黃運貴說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

根據統計，機車事故增加較多縣市包括彰化、桃園、竹縣、嘉市、台中、南投、屏東。減少較多為苗栗、高雄、宜蘭、雲林、花蓮)。高齡者事故增加較多為新北、高雄、台中、桃園、彰化。減少較多為雲林、苗栗、宜蘭、台東、台南、竹市、花蓮。酒駕事故死亡增加較多為台中、新北、國道、桃園、嘉市。減少較多為苗栗、台南、彰化、高雄、屏東、宜蘭。

為遏止酒駕累犯肇事，3月31日起針對10年內2度酒駕累犯將可公布姓名和照片，交通部表示，針對酒駕加重處罰，累犯公布姓名、照片及違規事實，已公布142件。

▲▼交通部長王國材及交通部官員說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材及交通部官員說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

另外路口改善預定完成1,322處，已完成373處，校園周邊調查盤點完成364校、468處；增設路口科技執法設備265處，預計9月前完成；區間測速45處已於6/5全數恢復執法，事故件數減少57件(-17.5%)。

交通部長王國材表示，道安是全民議題，降低道路交通事故更是重要目標，交通部從去年12月起每月舉辦道安記者會，除公布道安統計資料，亦同步公開全台各縣市辦理道安會報的次數與首長主持情況。

▲▼交通部長王國材及交通部官員說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

至於各縣市道安會議召開情形，5月除離島縣市外各縣市均依期程召開道安會議，除基隆市(市長議會備詢)、苗栗縣(縣長確診)非首長主持外，其他縣市都是首長親自出席並主持。

根據統計，1-5月縣市首長主持率未達100%縣市為台北市、新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣、金門縣，約有半數縣市首長均親自主持。交通部道安會也籲請各縣市首長在公務煩忙之餘，應多關心道安工作。

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