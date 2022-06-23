酒駕熱褲妹有伴了！「3室友」案底曝　關押第2天仍無人探視　

記者黃哲民／台北報導

涉嫌酒後無照駕駛敞篷名車撞死道路施工工人的新北女子林筱路，被羈押的第2天終於有3名室友作伴，分別為毒品、竊盜與詐欺被告，由於台北女子看守所新收人犯須防疫隔離14天，林女和室友形同禁足在舍房裡，暫時不能放風運動及會客，但至今也無人登記探視林女，所方告知林女有1次打電話給家人報平安的權利，林女尚未申請。

▲林筱路肇事前經常在臉書PO火辣照與男友放閃，被收押2天來均無人到看守所登記探視她。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

29歲的林女於前天（21日）凌晨，涉酒後駕駛新車價約200萬元的BMW Z4敞篷跑車，載1名黃姓女子途經新北市淡水區竹圍路段，高速衝進正鋪設柏油路面的管制區域，將協助交管的工人方男（54歲）撞飛慘死，林女企圖肇逃，二度輾過方男倒地的身體。

更離譜的是，有詐欺、毒品前科的林女從沒考取過駕照，卻已有2次酒駕被查獲紀錄，本案她的酒測值高達0.77毫克，加上她被帶進警局一派輕鬆滑手機模樣，網友肉搜起底林女出事前疑似從事不法行業，卻常在臉書炫富，引發眾怒。林女2016年因毒品案，台北地檢署予以不起訴處分；2019、2020年疑缺錢，竟賣金融帳戶給詐騙集團賺錢，被控詐欺罪，士林地檢署偵結，予以緩起訴處分，沒想到緩起訴期間又發生酒駕撞死人。

林女經移送士林地檢署複訊後，因涉犯酒駕肇事致人於死重罪，且有逃亡之虞，被檢方聲請羈押，士林地院當天（21日）深夜11點多裁准羈押，林女隨即於隔天（22日）凌晨0時許，被解送北女所羈押，第1晚暫時沒室友，林女獨睡4人房，22日新收人犯陸續報到後，所方已安排3人跟林女同房。

據悉，林女的室友分別為毒品、竊盜與詐欺案被告，彼此因為生疏、尚無太多互動，4人入所快篩雖然都是陰性，仍將在舍房共度新收人犯的14天防疫隔離，以防出現突然轉為確診等造成防疫破口的情形，這段期間內，林女和室友都不能走出舍房放風運動或會客，形同被禁足在舍房裡。

所方表示，今天所內早餐是銀絲捲、果醬和豆漿，午餐菜色包括炸香腸、番茄豆腐、芹菜肉絲與白飯，甜點是仙草蜜，林女入所後很守規定，沒提出任何特殊要求，至今沒有任何親友登記與她會面，也沒人寄送書籍、日用品或飲食給她。

所方指出，新收人犯入所後，都有1次用所內電話打回家報平安的權利，通話時間約3到5分鐘，只能打給1名家屬，所方已告知林女可以提出申請，林女尚未提出。