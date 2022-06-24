屏東枋寮台1線3車撞一堆　復康巴士翻覆...5人受傷送醫

▲枋寮台1線交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

古姓男子23日早上駕駛康復巴，載一名患者和家人到醫院治療，行經台1線北上車道437公里處時，追撞前方欲左轉、由蘇姓男子駕駛的自小客車，再波及另一輛自小客車，造成3台車交通事故，其中康復巴士翻車，一台自小客車再擦撞電線桿，車頭全毀；整起車禍有6人受傷，5人送醫，3名駕駛酒測值均為0，相關肇事原因及責任由警方釐清中。

枋寮警分局於6月23日9時40分許接獲報案，於枋寮鄉台1線南下437.8公里處發生交通事故，立即派員處理，發現古姓駕駛人駕駛復康巴士，沿台1線南往北行駛，追撞前方蘇姓駕駛人駕駛欲左轉之自小客車後，再波及南下車道一部自小客車，其中康復巴士翻覆，另2台自小客車也有3人受到輕傷。

枋寮消防分隊立即出動消防、救護車趕往救援，並同步派遣佳冬救護車及新埤救護車前往支援，救護人員趕到現場，發現復康巴士翻覆，另一台小客車撞路邊電線桿車頭全毀，另一台小客車副駕駛座嚴重擠壓變形，並使南下車道一度封閉，其中一名患者傷及頭部傷勢較為嚴重，其餘皆意識清醒些微擦傷，皆表示身體沒有被扭曲車體夾到可以活動。

復康巴士兩名乘客受困，由枋寮消防車人員進入車內破壞製造空間協助脫困救出，分別交由枋寮救護車、佳冬救護車及新埤救護車送醫處置。

據悉，這起車禍，有6名傷者，所幸並無被扭曲車體夾傷，大多為肢體、頭部傷口。警方呼籲各駕駛人務必注意前方車況，減速慢行，並保持適當行車安全距離，以免造成事故發生。