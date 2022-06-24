賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評桃園市交通事故與酒駕等數字在六名列前茅。（圖／賴香伶提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（24）日召開以「酒駕、交通事故雙第一，五星市長金落漆」記者會，批評桃市酒駕、交通事故都是六都後段班；對此，桃園市長鄭文燦受訪時表示，我們正盡全力讓這個數字逐年下降，目前在大幅下降中。

鄭文燦指出：「過去的幾年，我們努力的把它下降，目前桃園在酒駕與交通事故是在降低當中。的確我們在各種交通建設、各種道路建設是比較多的，年輕人的比例比較高，因此我們會盡全力讓這個數字逐年下降，目前在大幅下降中。」

▲針對民眾黨籍桃園市長參選人賴香伶批評桃園市交通事故與酒駕等數字在六名列前茅，市長鄭文燦受訪時表示，會盡全力讓這個數字逐年下降。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體還詢問最近不少參選人都要與市長合照，好像市長與黃瓊慧等女生合照都會比較活潑一點？

鄭文燦強調：「桃園是年輕的城市，我們的參選人有一半是年輕的議員，所以他們採取比較活潑表現方式，不管是在臉書、在IG上面都是如此，我是配合演出。我想作為一個八年的市長，希望一棒接一棒，包括市長要勝選，我們議員也能夠增加，年輕的一代也能夠承擔責任。所以年輕桃園、年輕世代，我相信他們會選得很好，我是樂於與每個候選人一起拍照。」

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