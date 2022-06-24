　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評桃園市交通事故與酒駕等數字在六名列前茅。（圖／賴香伶提供）

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評桃園市交通事故與酒駕等數字在六名列前茅。（圖／賴香伶提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（24）日召開以「酒駕、交通事故雙第一，五星市長金落漆」記者會，批評桃市酒駕、交通事故都是六都後段班；對此，桃園市長鄭文燦受訪時表示，我們正盡全力讓這個數字逐年下降，目前在大幅下降中。

鄭文燦指出：「過去的幾年，我們努力的把它下降，目前桃園在酒駕與交通事故是在降低當中。的確我們在各種交通建設、各種道路建設是比較多的，年輕人的比例比較高，因此我們會盡全力讓這個數字逐年下降，目前在大幅下降中。」

▲針對民眾黨籍桃園市長參選人賴香伶批評桃園市交通事故與酒駕等數字在六名列前茅，市長鄭文燦受訪時表示，會盡全力讓這個數字逐年下降。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對民眾黨籍桃園市長參選人賴香伶批評桃園市交通事故與酒駕等數字在六名列前茅，市長鄭文燦受訪時表示，會盡全力讓這個數字逐年下降。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體還詢問最近不少參選人都要與市長合照，好像市長與黃瓊慧等女生合照都會比較活潑一點？

鄭文燦強調：「桃園是年輕的城市，我們的參選人有一半是年輕的議員，所以他們採取比較活潑表現方式，不管是在臉書、在IG上面都是如此，我是配合演出。我想作為一個八年的市長，希望一棒接一棒，包括市長要勝選，我們議員也能夠增加，年輕的一代也能夠承擔責任。所以年輕桃園、年輕世代，我相信他們會選得很好，我是樂於與每個候選人一起拍照。」

【更多新聞】

殉職機工長回家了！相驗結果曝　家屬靈前崩潰哭求：查明真相

移工買雞排幫友人報仇打死對方　女友辯稱整晚與他同眠...2人下場曝光

桃園自來水管爆裂！路面炸出2m長大洞　水淹鬧區商家遭殃

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
前黑澀會美眉消失17年「變年收9億女老闆」　帥氣老公兒子首曝
快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養
17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」
「亞馬遜雨林」莫名衝熱搜第一！　Google街景點開嚇：有戴
快訊／大雨狂炸！　5樓水塔被擊落卡半空中
快訊／雨彈炸全台！　新北市列一級淹水警戒
北市大王椰子路樹斷裂　刺穿汽車前擋風玻璃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

快訊／萬里核二廠出水口男浮屍卡消波塊　釣客嚇壞急報警打撈

屏東自小客車超越雙黃線對撞大貨車　車頭扭曲變形…母女2人受傷

驚險畫面曝光！北市大王椰子樹葉被吹落　她開車經過...「擋風玻璃被砸穿」

快訊／大雨狂炸！5樓水塔被擊落…卡2樓電纜　懸吊半空超驚險

搶PO確診數與疫苗訊息　周玉蔻被控造謠影響股市不起訴...原因曝

存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

台北博愛特區如颱風來襲！豪雨伴隨雷鳴狂瀉　樹果掉落險砸騎士

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

快訊／萬里核二廠出水口男浮屍卡消波塊　釣客嚇壞急報警打撈

屏東自小客車超越雙黃線對撞大貨車　車頭扭曲變形…母女2人受傷

驚險畫面曝光！北市大王椰子樹葉被吹落　她開車經過...「擋風玻璃被砸穿」

快訊／大雨狂炸！5樓水塔被擊落…卡2樓電纜　懸吊半空超驚險

搶PO確診數與疫苗訊息　周玉蔻被控造謠影響股市不起訴...原因曝

存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

台北博愛特區如颱風來襲！豪雨伴隨雷鳴狂瀉　樹果掉落險砸騎士

金泰梨《外星+人》改拿手槍殺敵　金宇彬罹癌恢復吊鋼絲挺導演

林子昱也進傷兵名單！葉總還不擔心輪值　伍鐸會轉先發嗎？

林楚茵批新北衛生局造假　陳潤秋駁：資料時間序錯誤「從未提供」

益航今年散裝船運業績大好　子公司大洋百貨下半年有望轉虧為盈

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

富錦樹咖啡插旗台北中山區　入夜後化身酒吧「供應星級滷味拼盤」

理財周刊／景氣風向雞

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　神秘內容物揭曉

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

即/北市午後雷陣雨　多處路樹倒塌壓毀車輛號誌燈

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

即／桃園6口瑞芳海域遊玩　1男溺斃

反殭屍展遭出征　新竹靈糧堂爭議文章急下架

更多熱門

相關新聞

不滿遭酸「惡意無知」　高虹安槓林智堅：為政治野心拋棄市民

不滿遭酸「惡意無知」　高虹安槓林智堅：為政治野心拋棄市民

民進黨備戰地方選舉，提名新竹市長林智堅轉戰桃園、副市長沈慧虹接棒竹市，但遭台灣民眾黨立委高虹安批評雙雙辭職，讓市民變孤兒，林今（24日）反嗆「非惡意就是無知」、「不要寄生國家資源」；對此，高虹安說，辭職明明就是事實，林、沈兩人為了自己的政治野心要拋棄市民，市民是真心換絕情。

藍批桃市府打壓　鄭運鵬諷：習慣特權「借了別人就要讓位？」

藍批桃市府打壓　鄭運鵬諷：習慣特權「借了別人就要讓位？」

林智堅幕僚嗆高虹安不懂地方行政　民眾黨斥抹黑：錯誤引用

林智堅幕僚嗆高虹安不懂地方行政　民眾黨斥抹黑：錯誤引用

民安8號演習　蔡英文：讓台灣更有應變能力

民安8號演習　蔡英文：讓台灣更有應變能力

草屯2路口科技執法　車禍減4成5

草屯2路口科技執法　車禍減4成5

關鍵字：

民眾黨賴香伶桃市交通事故酒駕名列前茅鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面