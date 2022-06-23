草屯2路口科技執法車禍減4成5　南投10大危險路口施建科技設備

▲草屯鎮2處道路科技執法設備上路實施半年，交通事故大幅降低。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為避免民眾養成錯誤用路習慣，南投縣警局於109年度依交通部道安資訊平台統計10大易肇事路口，向中央爭取經費、於4處路口優先設置多功能科技執法設備；此外，草屯鎮位於台3線烏溪橋頭及台14線中正路與博愛路口所設置的執法設備於今年1月上路，全天候取締違規左轉、闖紅燈、超越停止線及違規超速等，車禍事故件數較去年同期下降達45%，嚇阻違規及執法之成效顯著。

經警方統計，草屯中正路與博愛路口科技執法設備於1月26日至6月20日止，總計舉發超速違規91件、闖紅燈及紅燈右轉43件、不依號誌指示左轉13件、紅燈越線347件，該期間發生5起事故，較去年同期8件減少3件（降幅37%）；烏溪橋頭科技執法設備自1月22日啟用迄今，取締闖紅燈732件、紅燈超越停止線134件，僅發生1件A3財損事故，較去年同期減少2件（降幅66%）。

縣警局表示，今年獲行政院補助2300萬元建置科技執法，近期選定本縣10大易肇事路口開始建置陸續施工，預計9月底建置完成，屆時能有效改善本縣交通事故。

縣警局指出，今年1至6月20日止，A1類死亡交通事故20件20人，與110年同期比較減少4人；另A2類交通事故3177件、受傷4076人，與110年同期比較減少353件、受傷人數減少551人；所有交通事故共計7095件，與110年同期比較減少1600件；又統計今年1至6月20日取締交通違規8萬1514件，與110年同期比較減少1萬38件，整體呈現取締違規件數及交通事故均減少的情形。