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支持者嗆「越演越不像話」　趙少康：攻擊恩恩爸不會讓事情變好

▲▼趙少康呼籲支持者攻擊恩恩爸不會讓事情變好。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康呼籲支持者攻擊恩恩爸不會讓事情變好。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

恩恩案持續延燒，輿論出現挺新北市府與恩恩爸兩種不同聲音，「趙少康唯一官方社團」昨就有民眾攻擊恩恩爸「越演越不像話」。對此，中廣董事長趙少康24日出面喊話，希望支持者停止攻擊恩恩爸；他也批評，真正有問題的是綠營官員、側翼以及媒體的利用與炒作。

趙少康透過臉書向支持者喊話，「攻擊恩恩父親不會讓事情變好」，恩恩爸最近在媒體密集曝光，又劍指侯市長與新北市府，讓部分藍營支持者無法接受，出現不少質疑恩恩父親的言論。他緩頰表示，「但我認為，他只是一位失去愛子，需要真相及情緒出口的父親而已」，同樣身為人父，面對這種痛徹心肺，恩恩父親的心境值得同情。

趙少康強調，恩恩一家是疫情肆虐下的受害者之一，當然有權向國家求一個真相，「所以我想請大家冷靜並尊重他的訴求」，真正有問題的不是他，而是綠營官員、側翼以及媒體的刻意利用與炒作。

趙少康批評，如果不是民進黨不停的用單一事件作圖、開記者會渲染，不會操作成政治事件。如果不是綠營側翼不斷煽動仇恨，不會有這麼多不滿的言語針對恩恩爸爸。

他痛批，綠營拿恩恩父親當刀使，把5000多個逝去的生命，模糊到只剩下單一事件，藉此迴避衛福部長陳時中落後部署、規定死板的責任，又讓恩恩爸獨自承擔社會輿論的仇恨，把一個孩子的生命當成政治籌碼操弄，更進一步撕裂社會。

趙少康質疑，今年初疫情失控，一度以新北疫情最險峻，當時中央仍堅守清零政策，讓地方必須耗費大量人力、物力做疫調、匡列，新北衛生局電話打不通不是沒人，而是線路全被佔滿，連陳時中都說「沒有延誤送醫的問題」，現在民進黨卻極力操作「基層人員不接電話」的風向，怎麼對得起辛苦加班到深夜、承受炸鍋民怨的基層人員？

趙少康強調，疫情險峻，病毒才是共同的敵人，恩恩案悲劇，中央以及地方政府要共同承擔責任、釐清疏漏，沒有人可以置身事外。去年綠營曾經高喊「同島一命」，現在卻是責任能推就推，甚至不惜傷害第一線防疫人員、把受害者當槍使，就是要謀取政治利益，不只讓基層心寒，更戳破同島一命的虛偽。

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