陳建仁挺陳時中選台北市長　「我當指揮官也不會做得像他這麼好」

▲陳建仁。（資料照／ETtodayg攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長參選人懸而未決，包括衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍及前副總統陳建仁皆在可能名單。但陳建仁今（23日）表示對於參選台北市長的傳言覺得莫名其妙，目前自己醉心於學術研究。此外，陳建仁還力挺陳時中參選，並讚揚，連他要當指揮官，也不會做得像陳時中這麼好。

陳建仁23日接受媒體人黃光芹專訪，透露去年加入民進黨，是因為有幾個好朋友來號召他加入，大家都認同民進黨理念，且自己當下已是民間學者而非政務官，可以表達個人對政治理念，所以向朋友說「時間剛好對」，對方則說趕緊簽一簽，「就簽完了，故事就結束了」。

「當時我加入民進黨的時候，總統都不知道。」陳建仁說，是朋友後來才把資料拿給蔡英文簽的，蔡也沒跟他談過，甚至太太對於他沒告知就加入民進黨一事很生氣，而他則跟太太說，加入民進黨是很平凡的事情，原因就是自己支持這個政黨。

對於被傳是台北市長人選或可能接任中央流行疫情指揮中心指揮官，陳建仁笑說，「我覺得莫名其妙」，作為一個科學家，做研究對全人類健康福祉有影響，所以自己回中研院很開心。

黃光芹追問若被勸進選總統，陳建仁表示，目前自己醉心於學術研究，且研究成果還不錯。

接著，黃光芹爆料，陳建仁加入民進黨後有很多陰謀論，賴清德甚至打電話詢問是什麼情況。

陳建仁表示，後來有機會跟賴清德談過這件事，他就跟賴講明加入民進黨的情形，賴就回說「他知道了」，而當時剛好賴結束出訪，所以就送他兩包咖啡，而他則回贈台灣的茶。陳建仁說，「其實我們都是好朋友，我們有話就直說，他也問得很白」。

憶起蔡英文對於自己加入民進黨的情況，陳建仁指出，蔡當時只是說「怎麼人家勸你，你就加入」，而他則回說，「我支持妳的想法」，這六年台灣變得很好，結果蔡聽聞後不吭聲，也沒表達高興或歡迎，大家想像力豐富。

陳建仁說，民進黨人才濟濟，不缺一個陳建仁，但台灣缺一個陳建仁去做科學家。

被問民進黨派系建議陳時中去選台北市長，自己會給予什麼建議？陳建仁回應，這兩年半來，連他要當指揮官，也不會做得像陳時中這麼好；那職位需要很大的耐心、EQ跟IQ要好、領導統一能力要好，且要面臨很多挑戰。

黃光芹追問，你覺得這些特質應該可以放在台北市府，統籌各局處？陳建仁說，綽綽有餘，且陳時中是很合適的人選，雖然有些人對他有負面批評，但他真的是一個很值得大家信賴的政務官，如果台北市郊在陳時中手上，一定會蓬勃發展。