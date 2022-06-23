長照住民確診死亡率高15倍！　藍營轟用藥指引慢半拍：根本制度殺人

▲國民黨團召開「長照機構醫藥指引慢、慢！慢！多少人枉死！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

住宿機構住民染疫死亡情況未減，今年至6月19日共有34,942名住民染疫、754人死亡，住宿型機構致死率為2.2％。國民黨團今（23）日召開記者會抨擊蔡政府，心心念念就只想著「打贏防疫選戰」，没有防疫超前部署，只有選戰超前部署，根本是「制度殺人、官僚殺人、陳時中殺人」。

總召曾銘宗表示，住宿式長照機構醫藥指引制定慢半拍、慢好幾拍，去年6月國內就有好幾家長照機構連爆確診案例，當時根本就沒有受到衛福部重視。23日單日長照機構死亡人數佔全國15%。30日單日長照機構死亡數佔全國31%。在在顯示長照機構染疫死亡問題相當嚴重，但指揮中心仍舊慢半拍。

曾銘宗表示，長照機構致死率2.2%，較全年齡15倍，專家呼籲要求指揮中心公布相關數據，供全民檢視，國民黨團指出，這些長者死的不明不白，這是誰的責任？蔡英文？蘇貞昌？還是陳時中？國民黨團要求陳時中為政策錯誤下台，蔡英文、蘇貞昌向全民道歉。

書記長萬美玲表示，在這一波疫情當中，有很多孩子都走了，也有許多阿公、阿嬤也走了，原因為何？就是指揮中心沒有超前部署，從疫苗缺、快篩缺、口服用藥不夠，這些都是造成長輩染疫確診死亡的原因。

萬美玲表示，今年5月就有多家長照機構向指揮中心反應快篩不足，衛福部長陳時中回覆長照機構，快篩不足向當地衛生局呈報、請領。萬美玲質疑，5月份初中央疫情指揮中心快篩試劑準備量不足，全台都在搶快篩，縣市政府哪來這麼多快篩試劑，分配給長照機構？

副書記長謝衣鳯提到，台大兒童醫院黃立民教授也曾經說過，「在大規模流行期間，應該考慮有症狀、接觸就應該要預先投藥」，如果抗病毒口服藥物是充裕的，是否可以做到預先投藥的準備？讓住宿型長照機構，大幅降低住民死亡率？國民黨團再次要求指揮中心必須拿出有效作為，慎重考慮讓住宿型長照機構，能夠預防性投藥。

書記長鄭正鈐表示，長照機構致確診死率2.2%，跟全國0.13%，高出15倍，除了快篩不足、用藥慢之外，長照機構人力嚴重不足，也是主因之一。陳時中曾經對全國醫護人員、照服人員開出許多津貼補助支票，但是兌現情況非常糟糕，其中有200多間診所受到影響，甚至歇業。去年衛福部提出1萬元防疫津貼，結果有1/3基層醫護人員領不到，衛福部後來改口要到7月底才會全數發放，已經打擊基層醫護人員士氣。

鄭正鈐指出，指揮中心長照機構防疫政策失當，造成醫院搶照服員，長照機構照服員不足，因為承諾的津貼跳票，讓長照機構照服員失衡，立法院通過8,400億元防疫特別預算，到底有多少用在基層醫護人員和照服員身上？國民黨團呼籲陳時中，先前開出的津貼補助支票，請如期、如實地方發放到基層醫護人員手中。

