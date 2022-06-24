陳時中「來得及搭火車就會上」　林佳龍拚北市：我習慣準時到站

▲林佳龍今天上午前往中山大同區參加政策座談會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極佈局年底首都選戰，除了衛福部長陳時中呼聲高外，交通部前部長林佳龍也積極爭取提名，近期「鴨子划水」走訪台北市各選區爭取支持。對於陳時中私下稱選台北市長「來得及搭火車就會上」，林佳龍24日上午受訪說，他的習慣是準時到站，如同城市發展，必須班班準時、人人上車。

在昨天出席南港座談會後，林佳龍今天上午前往中山大同區，與市議員陳怡君進行政策座談會，支持者擠滿台北橋區民活動中心。

林佳龍會前受訪表示，鄉親們很關心自己提出的大台北首都圈發展願景，所以議員安排在地里長、商圈負責人見面，鄉親這麼熱情讓他很意外及感動，期盼秉持市民主義，一起推動大台北首都圈未來發展。他說，迪化街是爸媽過去工作的地方，今天就像回到家一樣，他過去曾在台中市長任內推動中區再生計畫，盼台北也能做好舊城區再生。

此外，對於媒體報導陳時中對於是否參選台北市長，曾說「來得及搭火車就會上」，林佳龍笑說，這是很有趣的比喻，不過他的習慣是準時到站，不要末班了、也最好不要有意外，同樣地，城市的發展也必須做很多準備，怎麼樣能夠班班準時、人人上車，一起前往目的地，過程也一定要讓旅客舒適安全、準時到達目的地。

林佳龍並稱讚陳時中說，他作為一名政務官有很好的歷練，在防疫的第一線守護國人的生命和健康，他過去擔任交通部長期間，與陳時中也在同一個團隊並肩作戰、嚴守國門，過程中也是最佳拍檔，「我對他有信心，他做任何工作都非常投入，也可以做得很好」。

林佳龍直言，「只要有心就有力」，政務官經過這麼久的歷練，基本的能力一定是有的，不過，外界還沒有看到當事人的決定，而從市民角度來看，關心的就是願景，所以他才會提出台北的願景，讓市民藉此選擇台北市的未來。