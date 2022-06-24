　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中「來得及搭火車就會上」　林佳龍拚北市：我習慣準時到站

▲▼林佳龍今天上午前往中山大同區，與市議員陳怡君進行政策座談會，支持者擠滿台北橋區民活動中心。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲林佳龍今天上午前往中山大同區參加政策座談會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極佈局年底首都選戰，除了衛福部長陳時中呼聲高外，交通部前部長林佳龍也積極爭取提名，近期「鴨子划水」走訪台北市各選區爭取支持。對於陳時中私下稱選台北市長「來得及搭火車就會上」，林佳龍24日上午受訪說，他的習慣是準時到站，如同城市發展，必須班班準時、人人上車。

在昨天出席南港座談會後，林佳龍今天上午前往中山大同區，與市議員陳怡君進行政策座談會，支持者擠滿台北橋區民活動中心。

林佳龍會前受訪表示，鄉親們很關心自己提出的大台北首都圈發展願景，所以議員安排在地里長、商圈負責人見面，鄉親這麼熱情讓他很意外及感動，期盼秉持市民主義，一起推動大台北首都圈未來發展。他說，迪化街是爸媽過去工作的地方，今天就像回到家一樣，他過去曾在台中市長任內推動中區再生計畫，盼台北也能做好舊城區再生。

此外，對於媒體報導陳時中對於是否參選台北市長，曾說「來得及搭火車就會上」，林佳龍笑說，這是很有趣的比喻，不過他的習慣是準時到站，不要末班了、也最好不要有意外，同樣地，城市的發展也必須做很多準備，怎麼樣能夠班班準時、人人上車，一起前往目的地，過程也一定要讓旅客舒適安全、準時到達目的地。

林佳龍並稱讚陳時中說，他作為一名政務官有很好的歷練，在防疫的第一線守護國人的生命和健康，他過去擔任交通部長期間，與陳時中也在同一個團隊並肩作戰、嚴守國門，過程中也是最佳拍檔，「我對他有信心，他做任何工作都非常投入，也可以做得很好」。

林佳龍直言，「只要有心就有力」，政務官經過這麼久的歷練，基本的能力一定是有的，不過，外界還沒有看到當事人的決定，而從市民角度來看，關心的就是願景，所以他才會提出台北的願景，讓市民藉此選擇台北市的未來。

▲▼林佳龍今天上午前往中山大同區，與市議員陳怡君進行政策座談會，支持者擠滿台北橋區民活動中心。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼林佳龍今天上午前往中山大同區，與市議員陳怡君進行政策座談會，支持者擠滿台北橋區民活動中心。。（圖／記者呂晏慈攝）

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
快訊／PLG年度MVP出爐！　楊敬敏高分獲選
快訊／高雄下水道意外！　30多歲男無生命跡象
台中男吃滷肉飯遭打死　獨留2幼子仍不知慈父已亡
LIVE／吃滷肉飯遭活活打死　5惡煞落網
機工長回家了！初步相驗結果曝　家屬崩潰痛哭
Netflix「最便宜方案」要來了！　比270元更低價
快訊／國1南下「4車連撞」！　車流紫爆回堵4公里
恩恩爸怒了！轟消防局「誣賴」：我家沒有血氧機
獨／殉職機工長勁帥照曝光！　友淚「迷倒女生的大仁哥」
11歲女童遭性侵懷孕！法官不准墮胎：建議替寶寶取名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

機工長劉尚鈞殉職　朱立倫悼「願英雄安息」：我們深感悲慟與不捨

藍批桃市府打壓　鄭運鵬諷：習慣特權「借了別人就要讓位？」

卸任前無緣大巨蛋完工　柯文著轟中央：大彎北段、大巨蛋、社子島每樣都卡

電價7月漲定了　民進黨團：全民埋單台電虧損不公平

國民黨前後任主席相繼訪美　江啟臣後天率隊前進華府進行國會外交

陳建仁駁加入民進黨選總統　他：賴清德2019年3月前也沒說要選

陳時中「來得及搭火車就會上」　林佳龍拚北市：我習慣準時到站

蔡政府升息1.5碼＋漲電價　江啟臣批：民進黨在野時罵漲價無能

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

機工長劉尚鈞殉職　朱立倫悼「願英雄安息」：我們深感悲慟與不捨

藍批桃市府打壓　鄭運鵬諷：習慣特權「借了別人就要讓位？」

卸任前無緣大巨蛋完工　柯文著轟中央：大彎北段、大巨蛋、社子島每樣都卡

電價7月漲定了　民進黨團：全民埋單台電虧損不公平

國民黨前後任主席相繼訪美　江啟臣後天率隊前進華府進行國會外交

陳建仁駁加入民進黨選總統　他：賴清德2019年3月前也沒說要選

陳時中「來得及搭火車就會上」　林佳龍拚北市：我習慣準時到站

蔡政府升息1.5碼＋漲電價　江啟臣批：民進黨在野時罵漲價無能

捷迅通過配發現金股利5元　今年有新客戶、新產品業績可望再創新高

金髮秀英低胸裙一穿化身「人間BV」！　志效露雪白嫩肌比美

快訊／楊敬敏、辛巴皆以高分獲選PLG年度MVP及年度洋將

不是暗黑版！超級英雄影集「上演群交趴」　假GG、空中啪尺度逼A片

獨／西華飯店傢俱大出清！3日限定「最低4折」先到先搶

林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

快訊／高雄下水道工程傳意外！2工人受困獲救　1人無生命跡象

面試被問「1隻狗有4張嘴」啥字？他答「這字」秒錄取

找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

政治熱門新聞

即／海軍證實「機工長離世」　生前執勤照曝

快訊／第二市場鬥毆釀1死　盧秀燕回應了

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

Novavax將抵台　北市主張65歲↑先接種

S-70C機工長離世...蔡英文悲痛　指示全力照護住院3名人員

陳世軒為恩恩案槓上卓冠廷　「音檔遲遲不給恩恩爸！」

快訊／提告黃國昌館長氣炸　陳明文回應了

快訊／彭文正、林環牆稱論文案有新進展　蔡英文律師反擊：顯非事實

恩恩案侯友宜願負全責　蘇貞昌：應以同理心理解恩恩爸媽心情

葉毓蘭喊「只有恩恩的命是命？」　要指揮中心注意這件事

林智堅幕僚嗆高虹安不懂地方行政　民眾黨斥抹黑：錯誤引用

金門美女刺客周曉芸出聲護柯P

「暴走女外科」登蔡英文Podcast　洩第二季新進度

恩恩案侯友宜喊扛責！　藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台

更多熱門

相關新聞

陳時中神隱低調布局北市？　蘇貞昌：各方壓力他都應對良好

陳時中神隱低調布局北市？　蘇貞昌：各方壓力他都應對良好

新冠肺炎疫情趨緩，防疫指揮官陳時中近來因確診減少媒體曝光，但被爆出已私下在做選舉準備。對此，行政院長蘇貞昌說，疫情已從高原期慢慢下降，陳時中做指揮官2年多來盡心盡力、夜以繼日，「不但做非常好的疫情指揮調度，同時面對各方面的壓力他都應對良好，勞苦功高」。

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

兒童2劑意願僅6成　北市規劃8月集中接種

兒童2劑意願僅6成　北市規劃8月集中接種

Novavax將抵台　北市主張65歲↑先接種

Novavax將抵台　北市主張65歲↑先接種

北市：大巨蛋10月試營運「確定跳票」

北市：大巨蛋10月試營運「確定跳票」

關鍵字：

陳時中林佳龍台北市

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面