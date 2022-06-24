燕子店內盤旋！彰化彩券行開出6.1億威力彩頭獎　終結16連槓

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮「新旺吉商行」成立近17年，23日第一次開出威力彩頭獎6.1億元，且1注獨得，終結16連槓。彩券行謝姓業者事後接受訪問，難掩喜悅之情，並透露，在開出頭獎前，突然有燕子飛進屋內，他當下便認為「一定會有好事發生」，沒想到果真開出頭獎，也讓他相當驚訝。

▲彰化彩券行開出威力彩頭獎。（圖／記者唐詠絮攝）

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業者表示，由於店裡附近有一座媽祖廟，不分男女老少，很多人拜拜完都會到彩券行買彩券，所以買氣不錯，通常她都會建議客人買威力彩全餐。所謂的威力彩全餐就是花5,600元1到38號全包，再打散成8組，第2區1到8號都包，最低中600起跳。

業者今（24）日開心放鞭炮慶祝，並表示，在開出頭獎前就有燕子突然飛進店內，當時他就覺得「一定會有好事發生」，沒想到真的開出頭獎，讓他直呼，「好開心」。

透過現場畫面可以看到，今早業者在慶祝的同時，還有不少隻燕子在外飛舞，好像在一同慶祝開出大獎的喜悅，現場眾人臉上掛滿笑容，不少鄰居也前來沾喜，希望這個好運氣也能降落在自己身上。

回顧109年7月27，「威力彩」開出史上最高頭獎31.2億元，當期共有二注中獎，分別於台北市大安區與南投縣竹山鎮開出，其中台北市大安區的頭獎幸運兒花了5,600元，同時包牌第一區和第二區，除了順利抱走頭獎15.6億元外，更一舉囊括7注貳獎、6注參獎與42注肆獎，共計額外獲得2,732萬元的獎金，該張彩券總獎金高達15.9億元。

▲彰化彩券行開出威力彩頭獎，業者開心放鞭炮慶祝。（圖／記者唐詠絮攝）

史上第二高的頭獎為30億元，於104年4月23日於台中市霧峰區開出，頭獎一注獨得，也是台灣彩券史上最高單注獎金紀錄；第三高的頭獎則為28.7億元，同樣為一注獨得，104年9月14日於台北市士林區開出。

近期受惠威力彩頭獎獎金越來越高，加上大樂透端午加碼百萬獎項，讓旺吉商行買氣就如同店名一樣又旺又吉，謝姓業者指出，「大樂透」端午加碼「100組100萬元」週五（6月24日）前都還有，明天將持續加開20組100萬元，不過，彩迷能不能中獎就看運氣。