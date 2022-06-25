台男染猴痘「接觸者增至20人」！擴大匡列1家人　健康監測至7／14

記者嚴云岑／台北報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返國本國籍男性，疾管署昨原公布接觸者為19人，今日再增匡列1名家人。目前密切接觸者來到20人，包含家人3人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7/14。

疾管署發言人莊人祥說明，個案過去半年在德國留學，6月中旬返國後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

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莊人祥表示，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，個案病況穩定屬於輕症，採取症狀支持性療法，負壓隔離最主要是避免傳染給其他人。

疾管署表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，密切接觸者經調查目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。針對我國出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署傍晚原公布有5名接觸者，包含2名家人，莊人祥表示，由於個案曾經跨縣市就醫，晚間新增其他縣市匡列對象，密切接觸者總計共19人，而今日再增匡列1名家人，包含家人3人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人，預計健康監測至7/14。

對於猴痘接觸者風險，長庚大學新興病毒感染研究中心施信如教授表示，猴痘病患起痘附近皮膚病毒量最多，但因為此波疫情患者症狀不典型，皮膚上的痘子也不明顯，民眾可能接觸也不自知，若要預防只能重視手部衛生，勤洗手、攜帶酒精消毒。此外，猴痘傳播多為親密接觸，擴散風險也不似新冠病毒這麼高。