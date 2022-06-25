「放派出所槍械庫最保險」　屏東警妙招保她退休老本80萬

▲東港警分局東濱派出所所長李俊宏、警員林則良協同局人員成功阻止莊婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港莊姓婦人接獲詐騙集團電話，對方假冒檢警人員，以其涉案欲保管戶頭內存款，要她從郵局領80了萬元，郵局人員發現有異聯絡港警方協助，員警苦勸無解，靈機一動建議她先將該筆款項存放在派出所槍械庫最保險，再聯絡其子輪流開導，成功阻止她被騙。

東港警分局東濱派出所所長李俊宏、警員林則良2人，於22日15時許執行巡邏勤務，接獲轄內東港鎮中正路郵局反映有民眾疑似接獲詐騙，表示有名婦人提領金額龐大，即使銀行行員苦口婆心勸說，仍堅持提領新台幣80萬元，林姓經理關懷提問察覺有異，遂通報警方到場協助。

員警到場發現，70歲的莊姓婦人表示接獲佯稱是地檢署檢察官電話，因涉及刑事案件，請她提領現金80萬元，並稱將派員前來領取並代為保管，俟案件釐清後再發還，讓她相當緊張，到郵局領錢。

警方一再勸說這是騙局，她仍心存懷疑；員警靈機一動，先將她帶回東濱派出所休息，因時值郵局已下班，員警告知她此為常見假冒檢警監管金錢的詐騙手法，一再勸她勿輕信上當，並先將她提領的錢暫存於派出所槍械室內保險櫃，由警方代為保管，並聯繫其遠在台中工作的兒子。

經極力解釋，她才未受騙，24日早上由兒子陪同，到所內領回現金80萬元，再由警員協助陪同至郵局將款項存入。

事後莊女還發抖帶著警張的語氣向警方表示，好在有行員及警方積極阻詐，才保住自己辛苦大半輩子之退休金，免於被害。

東港警分局長張世儒呼籲，詐騙手法推陳出新，常利用與民眾生活相關之議題行騙，法院、檢察官及警察不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，也不會要求到超商接收傳真公文，詐騙集團雖然花招百出但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，若有接到疑似詐騙電話，可撥打165或110向警政單位諮詢。