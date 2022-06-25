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社會 社會焦點 保障人權

22歲女站ATM前急匯20萬出去…警到場阻止　被眼前一幕感動了

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一名22歲女子日前神情慌張走進北大對面的超商裡，一邊拿著手機，一邊著急地操作ATM，先轉了筆6萬餘元的錢出去，又準備要轉14萬時，排在女子身後的民眾直覺有異報案，警方到場成功阻詐，事後表示，「剛到超商的時候其實有被一幕感動到」。

▲▼阻止詐騙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警到場關心，女子慌張抓著髮尾。（圖／記者陳雕文翻攝）

先把情境帶回警方到達超商時，資深巡佐李峻謀接過女子電話，開始質問電話的另一端，「請問有甚麼事？為什麼要請人家匯錢？」對方惱羞成怒反問，「你真的是警察嗎？你想怎麼樣？警員編號幾號？我要投訴你！」，巡佐淡定回應，「甚麼叫要怎麼樣？那請你直接到派出所好嗎！歡迎投訴我！」，對方持續跳針要巡佐提供警員編號，最後草草掛了電話。

李峻謀向女子表示，「這很明顯是詐騙電話喔！」女子才恍然大悟，並感謝大家幫她保住戶頭的錢；李峻謀事後表示，「超商裡有三位熱心民眾，他們當時排在女子身後，看到女子又要匯14萬時迅速伸手阻止並報案。」

▲▼阻止詐騙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲熱心民眾阻止詐騙。（圖／記者陳雕文翻攝）

李峻謀還說，「其實看到民眾阻詐的當下會滿感動的，因為過去都是警察在苦口婆心，現在民眾能有防詐意識，還願意熱心伸援手，是很正向的循環。」

據了解，受騙女子接到自稱是紫微科技網之客服人員電話，對方稱因疏忽導致將女子之帳號設為付費會員，於是要求女子進行一連串動作，將錢匯款至指定帳戶，幸好被熱心民眾發現異狀及時阻止並報案。

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