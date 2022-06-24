猴痘正在人傳人！48國爆3200例　WHO最快今宣布是否列公衛緊急事件

▲ 英國衛生安全局公布的猴痘患者皮疹照片。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

猴痘擴散引發恐慌，全球已有48國向世界衛生組織（WHO）通報逾3200起確診病例及1起死亡個案。WHO祕書長譚德塞警告，「人傳人正在進行中」。WHO專家委員會23日召開會議，最快今（24）日將宣布是否將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」。

《法新社》報導，猴痘長期在西非及中非國家流行，但5月以來非流行地區病例激增，大多分布於西歐。WHO突發事件委員會23日召開閉門會議，決定猴痘疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），結果最快24日公布。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在23日的會議上說明，今年已有48國向WHO通報逾3200人確診及1人死亡，呼籲所有國家皆須監測疫情、追蹤接觸者及隔離確診者，以預防猴痘進一步擴散。

他也指出，非流行國家確診個案主要為男男性行為者，以及最近曾與新伴侶或多個伴侶發生性關係者，「人傳人正在進行中，很可能被低估了。」此外，中非今年也通報近1500起疑似病例及約70起疑似死亡個案。

譚德塞14日便曾宣布，將召集WHO突發事件委員會，以評估猴痘疫情是否構成PHEIC，也就是WHO能夠發出的最高警報。委員會將針對猴痘列入PHEIC與否向譚德塞提供建議，以及對人類健康風險、國際傳播風險及國際交通干擾風險的評估。譚德塞將根據其建議，針對是否宣布PHEIC做出最終決定。

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