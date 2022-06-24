猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」：死亡率1-10%

▲台灣首例猴痘確診，20多歲男德國返台紅疹、鼠蹊部淋巴腫大。（示意圖非當事人／CFP、pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣今天（24日）出現首例猴痘確診個案！為南部20多歲男子，16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前已收治隔離病房。對此，胸腔科醫師蘇一峰提醒「大家小心飛沫與接觸就可能會傳染！」

疾病管制署今天公布我國首例境外移入猴痘確診個案，為南部20多歲本國籍男性，於今年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估後，進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

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蘇一峰醫師在臉書發文示警，「第一例猴痘入境台灣了！大家小心飛沫與接觸就可能會傳染！死亡率1-10%，無敵猩猩不要來！」

▲英國衛生安全局日前發佈一張圖片，展示了一組猴痘皮疹病變的拼貼圖。（圖／CFP）

對於猴痘目前已經在全球造成3725人確診，重症醫師黃軒也擔憂，「猴痘傳染速度太快了」，這也是首次出現在中非和西非地區之外的地方大量的快速感染，導致WHO專家們開始擔心，這兩天將會討論是否將猴痘列為國際關注的公共衛生緊急事件。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3,598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為韓國與新加坡有境外移入病例。猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。