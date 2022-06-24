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滷肉飯名店鬥毆畫面曝　惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停手

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，惡煞木椅抄了就砸低胸長髮妹哀求才停手。（圖／民眾提供）

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，惡煞狂打另一桌用餐民眾。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中知名第二市場山河滷肉飯23日驚傳命案，10名桃園男女到台中用餐，疑似與另一桌客人有言語誤會，兩方人馬爆發衝突，其中一名黃男傷勢嚴重送醫不治。現場衝突的監視器畫面也曝光，只見惡煞把店內的木椅、塑膠椅拿起狂砸黃男，身旁的長髮女子不停勸阻才停手，但惡煞凶狠模樣已全被錄下。

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，惡煞木椅抄了就砸低胸長髮妹哀求才停手。（圖／民眾提供）

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，惡煞木椅抄了就砸低胸長髮妹哀求才停手。（圖／民眾提供）

其中一段監視器畫面拍下，一名口罩男與黑衣男兩人對著黃男動手，口罩男連揮兩拳，都重擊在黃男頭部，打完人就落跑。隨後黑衣男拿了一旁的木椅砸向黃男，砸完人也立刻跑走，只見黃男手、臉都是鮮血走出來，一旁的攤商嚇得不敢靠近。

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，惡煞木椅抄了就砸低胸長髮妹哀求才停手。（圖／民眾提供）

另一段監視器畫面則拍到黃男似乎還要上前理論，但黑衣男拿起一旁塑膠椅當武器，左右狂砸黃男，一名長髮低胸妹不斷勸阻，黑衣男才停手。

來自桃園的10名男女疑因認錯另一方用餐客人，遭冷漠回應，又把對方「打電話找朋友吃飯」誤認成在「撂人」，竟把店內的工業電扇、椅子等拿起狂砸對方，混亂中黃姓男子胸口遭刺2刀，送醫傷重不治。事後警方以車追人，昨日陸續將涉案5人逮捕，全案朝殺人罪嫌偵辦。

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