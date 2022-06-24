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台南出現全國首例猴痘個案　出現喉嚨痛、紅疹、肌肉痠痛症狀

記者林悅／台南報導

台南市出現一例猴痘確定病例，為疾管署2022年6月23日起將「猴痘」列為第二類法定傳染病以來的首起案例，個案為25歲男性，6月16日自德國返台，目前在醫院收治中。

▲台南市出現國內首例「猴痘」，衛生局許以霖局長提醒民眾，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市出現國內首例「猴痘」，衛生局許以霖局長提醒民眾，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播。（圖／記者林悅翻攝）

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台南市衛生局指出，該名患者6月20日因發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹以及鼠蹊部淋巴腫大，21日至診所就醫，22日和醫院視訊看診後再行前往醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液、水疱液採檢送驗，24日研判為猴痘確診病例，目前收治醫院治療。

「猴痘」主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，並證實可有效人傳人。猴痘感染後症狀包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。症狀持續14至21天，目前歐美流行的西非分支致死率低於1％，大多數個案可於幾週內康復。兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。。

市長黃偉哲呼籲民眾，避免接觸齧齒動物和靈長類動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用，若有不適應儘速就醫，請民眾小心防範。

衛生局許以霖局長提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播，此外，目前邊境逐步鬆綁管制措施，返國入境後如出現疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史與接觸史。如有猴痘防疫相關問題，可撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180諮詢，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢。

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